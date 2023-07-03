فتة جمبري بالحمص والطحينة

القاهرة - بوابة الوسط

فتة الجمبري بالحمص والطحينة وصفة لذيذة وشهية تحضر بطريقة سهلة وسريعة وهي وجبة متكاملة العناصر الغذائية تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام جمبري منظف ومقشر.

½ كوب حمص مسلوق.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا - برش ليمون.

2 رغيف خبز مقطع ومحمص.

لتحضير صلصة الحليب:

4 أكواب حليب رايب.

¼ كوب طحينة.

4 ملاعق كبيرة عصير الليمون.

2 فص ثوم مهروس.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة للتزيين: بقدونس مفروم - مكسرات – زبدة.