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كيكة الكرز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 04:11 مساء
كيكة الكرز
كيكة الكرز وصفة حلى مميزة تحضَّر بطريقة بسيطة وسهلة من الكرز الطازج والكريمة (الإنترنت)
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كيكة الكرز وصفة حلى مميزة تحضَّر بطريقة بسيطة وسهلة من الكرز الطازج والكريمة والشوكولاتة تعلمي طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو غرام كرز طازج مخلي من البذور
1.25 كوب: دقيق - سكر
ثلاثة أرباع كوب كريمة سائلة باردة
نصف كوب كاكاو خام
ثلاثة أكواب زيت نباتي
ربع كوب حليب
5 بيضات
ظرف كريمة الشانتيه
1.5 ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة: خل أبيض - بيكينغ باودر

طريقة التحضير
- نضع الكريمة السائلة في الخفاقة الكهربائية ونضيف ظرف كريمة الشانتيه ونستمر بالخفق حتى نحصل على خليط متجانس كثيف نضعه في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح قوام الكريمة ثقيلًا في هذه الأثناء نقوم بتحضير صلصة الكرز حيث نضع في وعاء الكرز على نار هادئة ونضيف نصف كوب من السكر ونقلب بين الحين والآخر لمدة ساعة كاملة لحين الاستواء نتركها جانبًا تبرد.
- نفصل بياض البيض عن الصفار ونضيف الخل وباستخدام الخفاقة الكهربائية نخفق حتى يتضاعف الحجم واللون أبيض ويصبح القوام ثقيلًا قليلًا نضيف ثلاثة أرباع كوب من السكر مع استمرار الخفق ثم نضيف صفار البيض بالتدريج والفانيليا ونخلط لمدة 3 دقائق ثم نضيف الدقيق والكاكاو ونخلط ومن ثم نضيف الزيت والحليب ونقلب جيدًا لمدة دقيقتين ثم نضيف البيكينغ باودر ونقلب ونسكب الخليط في قالب كيك مغلف بورق الزبدة وندخله فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40-45 دقيقة ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركه يبرد قليلًا ثم نقطع الكيك لشرائح ونضع بين الشرائح طبقة من الكريمة المحضرة وصلصة الكرز ومن ثم نزين بالكريمة والكرز وتصبح جاهزة للتقديم.

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