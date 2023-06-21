كيكة الكرز

القاهرة - بوابة الوسط

كيكة الكرز وصفة حلى مميزة تحضَّر بطريقة بسيطة وسهلة من الكرز الطازج والكريمة والشوكولاتة تعلمي طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو غرام كرز طازج مخلي من البذور

1.25 كوب: دقيق - سكر

ثلاثة أرباع كوب كريمة سائلة باردة

نصف كوب كاكاو خام

ثلاثة أكواب زيت نباتي

ربع كوب حليب

5 بيضات

ظرف كريمة الشانتيه

1.5 ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة: خل أبيض - بيكينغ باودر