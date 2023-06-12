كعكة البطاطا بالجبن الفيتا...

نقدم لكِ اليوم طريقة شهية وصحية لتحضير كعكة البطاطا عن طريق إضافة الجبن الفيتا وزيت الزيتون تعرفي إليها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
450 غرام بطاطا مقشرة.
بصلة مفرومة.
3 عيدان بصل أخضر مقطع رفيع.
125 غرام جبنة فيتا.
بيضة مخفوقة.
ملح وفلفل.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
طريقة التحضير
- تسلق البطاطا في ماء وملح لمدة 15-20 دقيقة، ثم تصفى وتهرس.
- تخلط البطاطا المهروسة مع البصل والبصل الأخضر والجبنة الفيتا والبيضة المخفوقة وتتبل بالملح والفلفل.
- يسخن زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة وترش اليدين بالقليل من الدقيق وتشكل أقراص من خليط البطاطا.
- تضاف للزيت الساخن وتقلى لمدة 2-3 دقائق على كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون وتصبح جاهزة للتقديم.
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