كعكة البطاطا بالجبن الفيتا

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ اليوم طريقة شهية وصحية لتحضير كعكة البطاطا عن طريق إضافة الجبن الفيتا وزيت الزيتون تعرفي إليها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

450 غرام بطاطا مقشرة.

بصلة مفرومة.

3 عيدان بصل أخضر مقطع رفيع.

125 غرام جبنة فيتا.

بيضة مخفوقة.

ملح وفلفل.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.