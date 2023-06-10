معمول بالفواكه المجففة

القاهرة - بوابة الوسط

المعمول من المعجنات الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذا نقدم إليك اليوم طريقة تحضيره مع الفواكه المجففة، لتعديه في مطبخك بطريقة سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3.5 كوب دقيق

كوب سكر بودرة

150 غراما من الزبدة

بيضة

ملعقة صغيرة: فانيليا - بيكينغ باودر

لتحضير الحشوة: ملعقة كبيرة حبيبات الشوكولا

½ كوب: تين مجفف - مشمش مجفف - زبيب - جوز مفروم.