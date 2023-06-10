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معمول بالفواكه المجففة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 09:10 صباحا
معمول بالفواكه المجففة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير المعمول مع حشوة الفواكه المجففة (الإنترنت)
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المعمول من المعجنات الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذا نقدم إليك اليوم طريقة تحضيره مع الفواكه المجففة، لتعديه في مطبخك بطريقة سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3.5 كوب دقيق
كوب سكر بودرة
150 غراما من الزبدة
بيضة
ملعقة صغيرة: فانيليا - بيكينغ باودر
لتحضير الحشوة: ملعقة كبيرة حبيبات الشوكولا
½ كوب: تين مجفف - مشمش مجفف - زبيب - جوز مفروم.

طريقة التحضير
- في وعاء عميق نضع الزبدة والسكر والفانيليا والبيكينغ باودر والبيضة ونخلط جيدا، حتى يذوب السكر، وتتداخل المكونات معا، ثم نضيف الدقيق بالتدريج، ونفرك المكونات معا حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليد، ونتركها في الثلاجة لساعتين ترتاح.
- في هذه الأثناء نحضر الحشوة، حيث نقطع التين والمشمش إلى قطع صغيرة جدا، ونضعها في وعاء، ثم نضيف فوقها الزبيب ورقائق الشوكولاتة والجوز المفروم، ونعجن المكونات معا حتى تتماسك الحشوة جيدا.
- ثم نشكل الحشوة على شكل كرات صغيرة متساوية في الحجم، وبعد انقضاء الوقت نخرج العجينة من الثلاجة، ونشكلها كرات صغيرة نرققها باليد، ونضع بداخلها كرات الحشوة ونغلق عليها العجين ونضعها بالقالب، ثم نصفها في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية لـ15 دقيقة، حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي، وتصبح جاهزة للتقديم.

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