سميت بالجبن من المطبخ التركي

القاهرة - بوابة الوسط

سميت بالجبنة وصفة معجنات مميزة من المطبخ التركي تحضر بطريقة بسيطة وسريعة، فهي عبارة عن فطائر محشية بالجبنة، والوجه مغمس بالدبس، ومزين بالسمسم، وتكون شهية ولذيذة جدًا.. تعلميها معنا، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

4 أكواب دقيق

كوب حليب دافئ

½ كوب زيت نباتي

بيضة

2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة المطبخ

ملعقة كبيرة: سكر - خميرة

ملعقة صغيرة ملح

لتحضير الحشوة

½ كيلو غرام جبنة أي نوع حسب الرغبة

للتغطية

2 ملعقة كبيرة دبس العنب

½ كوب سمسم

¼ كوب ماء دافئ

خبز خالٍ من الغلوتين