سميت بالجبن من المطبخ التركي...

سميت بالجبنة وصفة معجنات مميزة من المطبخ التركي تحضر بطريقة بسيطة وسريعة، فهي عبارة عن فطائر محشية بالجبنة، والوجه مغمس بالدبس، ومزين بالسمسم، وتكون شهية ولذيذة جدًا.. تعلميها معنا، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
4 أكواب دقيق
كوب حليب دافئ
½ كوب زيت نباتي
بيضة
2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة المطبخ
ملعقة كبيرة: سكر - خميرة
ملعقة صغيرة ملح
لتحضير الحشوة
½ كيلو غرام جبنة أي نوع حسب الرغبة
للتغطية
2 ملعقة كبيرة دبس العنب
½ كوب سمسم
¼ كوب ماء دافئ
خبز خالٍ من الغلوتين
طريقة التحضير
- نضع الحليب في وعاء، ونضيف الخميرة والزبدة والسكر، ونحرك جيدًا، ثم نضيف الزيت والبيض والملح، ونحرك جيدًا حتى تتداخل المكونات، وتمتزج معا.
- نضيف الدقيق بالتدريج، ونعجن حتى نحصل على عجينة لينة، ونتركها تتخمر بعد تغطيتها لـ30 دقيقة، ثم نضع في وعاء الماء والدبس، ونخلطهما جيدًا، وفي وعاء آخر نضع السمسم، ونبدأ في تقسيم العجينة إلى كرات متساوية في الوزن.
- نفرد كل كرة، ونحشيها بالجبن، ثم نكورها بشكل بيضاوي، ونغمسها بالدبس ثم السمسم، ونوزعها في صينية مغلفة بورق الزبدة، ونتركها تتخمر لـ15 دقيقة، ثم نفتح فتحات طولية في وجه كل قطعة (ثلاث شطبات)، ومن ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ20 دقيقة حتى ينضج السميت، ثم نخرج الصينية من الفرن، وتصبح جاهزة للتقديم.
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