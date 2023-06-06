  • Alwasat News
Atwasat

سميت بالجبن من المطبخ التركي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 10:01 صباحا
سميت بالجبن من المطبخ التركي
سميت بالجبنة وصفة معجنات مميزة من المطبخ التركي تحضر بطريقة بسيطة (الإنترنت)
alwasat radio

سميت بالجبنة وصفة معجنات مميزة من المطبخ التركي تحضر بطريقة بسيطة وسريعة، فهي عبارة عن فطائر محشية بالجبنة، والوجه مغمس بالدبس، ومزين بالسمسم، وتكون شهية ولذيذة جدًا.. تعلميها معنا، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
4 أكواب دقيق
كوب حليب دافئ
½ كوب زيت نباتي
بيضة
2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة المطبخ
ملعقة كبيرة: سكر - خميرة
ملعقة صغيرة ملح

لتحضير الحشوة
½ كيلو غرام جبنة أي نوع حسب الرغبة
للتغطية
2 ملعقة كبيرة دبس العنب
½ كوب سمسم
¼ كوب ماء دافئ
خبز خالٍ من الغلوتين

طريقة التحضير
- نضع الحليب في وعاء، ونضيف الخميرة والزبدة والسكر، ونحرك جيدًا، ثم نضيف الزيت والبيض والملح، ونحرك جيدًا حتى تتداخل المكونات، وتمتزج معا.
- نضيف الدقيق بالتدريج، ونعجن حتى نحصل على عجينة لينة، ونتركها تتخمر بعد تغطيتها لـ30 دقيقة، ثم نضع في وعاء الماء والدبس، ونخلطهما جيدًا، وفي وعاء آخر نضع السمسم، ونبدأ في تقسيم العجينة إلى كرات متساوية في الوزن.
- نفرد كل كرة، ونحشيها بالجبن، ثم نكورها بشكل بيضاوي، ونغمسها بالدبس ثم السمسم، ونوزعها في صينية مغلفة بورق الزبدة، ونتركها تتخمر لـ15 دقيقة، ثم نفتح فتحات طولية في وجه كل قطعة (ثلاث شطبات)، ومن ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ20 دقيقة حتى ينضج السميت، ثم نخرج الصينية من الفرن، وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب

إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب
اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي خارج ليبيا

اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي ...
صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط

صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط
ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟

ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟
شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة
أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس
استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي
«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي

«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي
كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة

كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي

صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي
أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة

أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023
الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط

تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط
وزارة الشباب تطلق المبادرة الأولى لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية

وزارة الشباب تطلق المبادرة الأولى لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
آيس كريم البطيخ
آيس كريم البطيخ
بان كيك الفواكه للفطار
بان كيك الفواكه للفطار
خبز خالٍ من الغلوتين
خبز خالٍ من الغلوتين
عصير منعش من جوز الهند والأناناس
عصير منعش من جوز الهند والأناناس
معكرونة بالثوم والمعدنوس والبارميزان
معكرونة بالثوم والمعدنوس والبارميزان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كوكيز بالسمسم والزبادي
كوكيز بالسمسم والزبادي...
سموثي الأناناس المنعش
سموثي الأناناس المنعش...
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي...
معكرونة بالجمبري والمشروم
معكرونة بالجمبري والمشروم...
البرتقال بالجزر عصير منعش ولذيذ
البرتقال بالجزر عصير منعش ولذيذ...
المزيد
سميت بالجبن من المطبخ التركي
سميت بالجبن من المطبخ التركي...
فطيرة الدجاج من المطبخ المغربي
فطيرة الدجاج من المطبخ المغربي...
بسكويت الملبن
بسكويت الملبن...
معكرونة بالثوم والمعدنوس والبارميزان
معكرونة بالثوم والمعدنوس والبارميزان...
عصير منعش من جوز الهند والأناناس
عصير منعش من جوز الهند والأناناس...
المزيد