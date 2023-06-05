معكرونة بالثوم والمعدنوس والبارميزان...

معكرونة بالثوم والمعدنوس وصفة مميزة تحضر بطريقة بسيطة وسريعة وتجهز في دقائق معدودة من المعكرونة وشرائح الثوم والمعدنوس والبارميزان لذيذة وشهية جداً تعلميها معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
500 غرام معكرونة مسلوقة أي نوع
½ كوب بقدونس مفروم
¼ كوب جبنة بارميزان مبشورة
حبة بصل مفرومة ناعمة
8 فصوص ثوم مقطع شرائح
3 ملاعق كبيرة زيت نباتي
ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير
- نضع الزيت في وعاء على نار متوسطة ثم نضيف البصل والثوم والبابريكا والملح ونقلب لمدة خمس دقائق ثم نضيف المعكرونة المسلوقة ونقلب حتى تتداخل المكونات معاً ونتركها لمدة ثلاث دقائق على النار ومن ثم نضيف المعدنوس ونقلب ثم نرفعها عن النار.
نسكب في طبق التقديم ونزين بالبارميزان وتقدم ساخنة.
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