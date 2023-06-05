معكرونة بالثوم والمعدنوس والبارميزان

القاهرة - بوابة الوسط

معكرونة بالثوم والمعدنوس وصفة مميزة تحضر بطريقة بسيطة وسريعة وتجهز في دقائق معدودة من المعكرونة وشرائح الثوم والمعدنوس والبارميزان لذيذة وشهية جداً تعلميها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام معكرونة مسلوقة أي نوع

½ كوب بقدونس مفروم

¼ كوب جبنة بارميزان مبشورة

حبة بصل مفرومة ناعمة

8 فصوص ثوم مقطع شرائح

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة ملح