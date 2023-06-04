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مافن بالفانيليا والمانجو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 09:58 صباحا
مافن بالفانيليا والمانجو
تعرفي معنا على طريقة تحضير مافن المانجو، وحضريه في مطبخك (الإنترنت)
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المافن من الحلوى الشهية الخفيفة التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك تعرفي معنا على طريقة تحضير مافن المانجو، وحضريه في مطبخك بخطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
3 أكواب دقيق متعدد الأغراض
ملعقة كبيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بيكينغ صودا
ملعقة صغيرة ملح
كوب وربع زيت نباتي
3 بيضات مخفوقة
كوبان سكر أبيض
كوبان قطع مانجو

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ادهنى قوالب المافن بالقليل من الزيت.
- في بولة كبيرة الحجم، ضعي الدقيق والفانيليا والبيكينغ صودا والملح، وقلبي جيدًا.
- في بولة أخرى، ضعي الزيت والبيض والسكر، وقلبي جيدًا.
- ضعي مزيج البيض على مزيج الدقيق، وقلبي حتى تمام الاختلاط.
- ضعي قطع المانجو على المزيج وقلبي، ثم ضعي المزيج في قوالب المافن.
- ضعي قوالب المافن في الفرن لـ25 دقيقة، حتى ينضج تمامًا، ويصبح جاهزًا للتقديم، ويمكنك تزيينه بالكريم شانتيه أو قطع الشوكولاتة.

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