مافن بالفانيليا والمانجو...

المافن من الحلوى الشهية الخفيفة التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك تعرفي معنا على طريقة تحضير مافن المانجو، وحضريه في مطبخك بخطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
3 أكواب دقيق متعدد الأغراض
ملعقة كبيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بيكينغ صودا
ملعقة صغيرة ملح
كوب وربع زيت نباتي
3 بيضات مخفوقة
كوبان سكر أبيض
كوبان قطع مانجو
طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ادهنى قوالب المافن بالقليل من الزيت.
- في بولة كبيرة الحجم، ضعي الدقيق والفانيليا والبيكينغ صودا والملح، وقلبي جيدًا.
- في بولة أخرى، ضعي الزيت والبيض والسكر، وقلبي جيدًا.
- ضعي مزيج البيض على مزيج الدقيق، وقلبي حتى تمام الاختلاط.
- ضعي قطع المانجو على المزيج وقلبي، ثم ضعي المزيج في قوالب المافن.
- ضعي قوالب المافن في الفرن لـ25 دقيقة، حتى ينضج تمامًا، ويصبح جاهزًا للتقديم، ويمكنك تزيينه بالكريم شانتيه أو قطع الشوكولاتة.
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