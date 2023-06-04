مافن بالفانيليا والمانجو

القاهرة - بوابة الوسط

المافن من الحلوى الشهية الخفيفة التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك تعرفي معنا على طريقة تحضير مافن المانجو، وحضريه في مطبخك بخطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 أكواب دقيق متعدد الأغراض

ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكينغ صودا

ملعقة صغيرة ملح

كوب وربع زيت نباتي

3 بيضات مخفوقة

كوبان سكر أبيض

كوبان قطع مانجو