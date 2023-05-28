حساء البرغل باللحم

القاهرة - بوابة الوسط

حساء البرغل باللحم من أطباق المطبخ التركي، التي باتت منتشرة بشكل واسع في معظم دول العالم، خاصة في المنطقة العربية ودول الخليج. وتمتاز هذه الشوربة بغناها بالمكونات الصحية، من اللحم وهو مصدر بروتين حيواني مهم، إلى جانب البرغل أحد الحبوب المهمة التي توفر الكربوهيدرات لنشاط وطاقة الجسم، وفق «هي».

المكونات

250 غراما لحم مفروم

كوب برغل أبيض خشن مغسول ومنقوع لمدة ساعة..

2 حبة كوسا مقطعة مكعبات.

3 أعواد كرفس مفروم.

2 حبة طماطم مبشورة.

2 حبة جزر مقشرة ومقطعة دوائر.

حبة بصل مفروم.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 فصوص ثوم مفروم ناعم.

¼ كوب بقدونس مفروم.

4 و ½ كوب مرق دجاج.

½ ملعقة كبيرة ملح.

½ ملعقة كبيرة نعناع مجفف.

½ ملعقة كبيرة فلفل أسود.