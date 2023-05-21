سلطة الجبن بدبس الرمان

القاهرة - بوابة الوسط

السلطة من المقبلات وأحيانا من الأطباق الرئيسية والصحية التي ينصح بها أطباء التغذية، والتي لا غني عنها في حياة المرضي والرياضيين، لغناها بعناصر ذات قيمة غذئية عالية ومفيدة للجسم.

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير سلطة شهية غنية بالحديد والكالسيوم تتكون من الجرجير والرمان، تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

جرجير مغسول ومقطع.

جبن فيتا مقطع إلى مكعبات صغيرة.

رمان.

ربع كوب زيت زيتون.

عصير ليمون حامض.

3 ملاعق كبيرة دبس رمان.

ملعقة صغيرة ملح.