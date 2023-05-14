حساء البازلاء

القاهرة - بوابة الوسط

حساء البازلاء وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة لا تحتاج إلا لدقائق، فهي عبارة عن شوربة كريمية من بازلاء مع بصل ومرق الدجاج أو اللحم وكريمة الطبخ، تعلميها معنا، وفقا لموقع«الوصفة».

المكونات

400 غرام بازلاء

3 أكواب مرق دجاج أو لحم

كوب كريمة الطبخ

¼ كوب: زيت نباتي - جبنة البارميزان

حبة بصل مفروم ناعم

2 فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة زنجبيل

½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود.

مندي اللحم