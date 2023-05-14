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حساء البازلاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 11:42 صباحا
حساء البازلاء
حساء البازلاء وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة لا تحتاج إلا لدقائق (الإنترنت)
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حساء البازلاء وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة لا تحتاج إلا لدقائق، فهي عبارة عن شوربة كريمية من بازلاء مع بصل ومرق الدجاج أو اللحم وكريمة الطبخ، تعلميها معنا، وفقا لموقع«الوصفة».

المكونات
400 غرام بازلاء
3 أكواب مرق دجاج أو لحم
كوب كريمة الطبخ
¼ كوب: زيت نباتي - جبنة البارميزان
حبة بصل مفروم ناعم
2 فص ثوم مهروس
ملعقة صغيرة زنجبيل
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود.

مندي اللحم

طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة ونضيف البصل المقطع والثوم ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يذبل، ثم نضيف الزنجبيل والملح والفلفل الأسود ونقلب لمدة 2 دقيقة ثم نضيف البازلاء ونقلبها ونتركها لمدة 7 دقائق حتى تنضج.
- ثم نضيف مرق اللحم أو الدجاج ونتركها لمدة 10 دقائق بعد الغليان ثم نطحن بالميكسر حتى يصبح القوام ناعما، ثم نضيف كريمة الطبخ والموزاريلا ونحرك ثم نسكب في طبق التقديم.

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