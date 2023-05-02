مندي اللحم

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا في مطبخ الجميلة أسهل طريقة لتحضير مندي اللحم على الطريقة الأصلية، اتبعي مكونات وخطوات الوصفة وأعديها بنفسك في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كيلو من اللحم مع العظم، قطع متوسطة الحجم

6 أكواب من الأرز

حبة البصل متوسط الحجم

6 حبات هيل

1/2 ملعقة زعفران منقوع في نصف كوب ماء

1/2 كوب زيت

1/2 ملعقة فلفل أسود

قطعة فحم متوسط الحجم