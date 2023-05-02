تعلمي معنا في مطبخ الجميلة أسهل طريقة لتحضير مندي اللحم على الطريقة الأصلية، اتبعي مكونات وخطوات الوصفة وأعديها بنفسك في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كيلو من اللحم مع العظم، قطع متوسطة الحجم
6 أكواب من الأرز
حبة البصل متوسط الحجم
6 حبات هيل
1/2 ملعقة زعفران منقوع في نصف كوب ماء
1/2 كوب زيت
1/2 ملعقة فلفل أسود
قطعة فحم متوسط الحجم
طريقة التحضير
- يغسل اللحم ويقطع إلى قطع متوسطة الحجم ثم يصفى من الماء تماما.
- على نار هادئة نضع قدرا عميقا به اللحم حتى ينشف الماء، ويضاف إليه البصلة كما هي بعد تقشيرها، و8 أكواب ماء ساخن ويترك على النار لمدة نصف ساعة ثم نضيف الهيل والملح اللازم ونتركه على النار حتى يكمل نضجه.
- نغسل الأرز ونتركه ينقع لمدة نصف ساعة وعندما ينضج اللحم ننشله من المرق ونصفي المرق ونعده إلى القدر.
- نخلط الفلفل الأسود مع نصف كمية الزعفران وملعقة طعام زيت وقليل من الملح ونتبل بها اللحم ونغلفه في ورق قصدير وندخله الفرن لمدة ربع ساعة حتى يتحمر.
- نصفي الأرز من ماء النقع ونضعه في مرق اللحم المغلي سابقا ونتركه حتى ينضج ويشرب ماؤه.
- بعد أن ينضج نعمل حفرة في وسط الأرز ونسكب الزعفران فيه ونغطيه بالأرز.
- ونشعل قطعة الفحم حتى تصبح جمرا، ونعمل حفرة في الأرز ونأخذ قطعة من القصدير لنضع بها الفحم المشتعل ونصب على الفحم الزيت ونغطي القدر سريعا.
- نترك القدر على النار لمدة عشر دقائق ويصبح جاهزا للتقديم.
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