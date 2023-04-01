منسف وسمبوسك دجاج على مائدتك عاشر أيام رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في عاشر أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة زيتون ومعدنوس

سلطة الزيتون والمعدنوس الحارة من السلطات الشهية التي يمكن تحضيرها إلى جانب أطباقك الرئيسية، وهي عبارة عن زيتون أخضر ومعدنوس ودبس الرمان وعصير الليمون والكاتشب، تعرفي معنا على الطريقة وأعديها بنفسك بسهولة.

المكونات

½ كيلو زيتون أخضر مقطع.

حبة طماطم مفرومة ناعمة.

باقة معدنوس مفرومة ناعمة.

لتحضير الصوص:

2 ملعقة طعام دبس فلفل حار.

ملعقة صغيرة سكر.

ملح حسب الذوق.

½ كوب كاتشب.

¼ كوب عصير ليمون.

2 ملعقة طعام دبس رمان.

طريقة التحضير

- نغسل الخضار ونقطع الزيتون ونفرم الطماطم والمعدنوس فرما ناعما.

- نضع في وعاء كلا من الزيتون المقطع والطماطم والمعدنوس المفرومين ونحرك جيدا.

- نخلط مكونات الصوص في وعاء فنضع كلا من الكاتشب ودبس الفلفل والسكر والملح وعصير الليمون ودبس الرمان ونحرك حتى تمتزج تماما.

- نضع الصوص فوق المكونات السابقة ونحرك حتى تمتزج جيدا وتصبح جاهزة للتقديم.

سمبوسك الدجاج

نقدم إليك طريقة تحضير سمبوسك الدجاج بالأعشاب، لتعديها في مطبخك بكل سهولة.

المكونات

120 غراما صدور فراخ مسلوقة ومقطعة.

ملعقة كبيرة لبنة.

½ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

½ ملعقة صغيرة زعتر ناشف.

½ ملعقة صغيرة ريحان ناشف.

6 ورقات سمبوسك.

ملعقة كبيرة زيت نباتى.

طريقة التحضير

- في بولة نخلط الفراخ والجبن وبودرة الثوم والزعتر والريحان ثم نحشى السمبوسك بالخليط ويلف.

- ندهن السمبوسك بالفرشاة بالزيت ويخبز في فرن 160 لمدة 10-12 دقيقة (يقلب في نصف الوقت).

منسف اللحم

نقدِّم لكِ اليوم طريقة تحضير منسف باللحم مناسب للعزومات في رمضان، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

350 غرام حليب.

جميد أردني.

كيلو ونصف لحم غنم.

5 حبات هيل.

2 من ورق غار.

بزار.

فلفل أسود.

بصلتان.

ملح.

6 أكواب أرز.

9 أكواب ماء.

فلفل أسود.

خبز شراك 3 أرغفة.

لوز ربع كوب «مقلي».

صنوبر ربع كوب «مقلي».

زيت النباتي.

طريقة التحضير

- اغسلي قطع اللحم ونشفيها بورق المطبخ وضعيها في وعاء، ثم أضيفي الملح لقطع اللحم وافركيها به واتركيه بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ثم كسري الجميد بالسكين ليصبح قطعًا صغيرة وضعيه في طبق وأضيفي له ماءً مغليًّا يغمره واتركيه بالثلاجة لليلة كاملة مع الحرص على تغطية الطبق.

- سخني مقدار كوب من الماء وأضيفي الجميد المنقوع له وضعي المزيج في الخلاط وأخلطيه حتى يصبح ناعمًا وكريميًا ثم صبي المزيج بواسطة مصفاة في قدر واسع ويمكنكِ إضافة قليل من الماء المغلي لتخفيف سماكة الحليب.

- اغسلي اللحم من الملح وصفيه ثم ضعيه في قدر وضيفي ماءً حتى يغمر اللحم وضيفي بصلة كاملة دون تقطيع وورق الغار وحبوب الفلفل الأسود واتركي المزيج حتى يغلي لمدة 15 دقيقة.

- ارفعي القدر عن النار واغسلي اللحم من الماء وضيفيه في قدر الجميد، ثم أضيفي بصلة كاملة دون تقطيع وحبات الهيل والكركم وضعي القدر على النار واتركيه حتى يغلي الجميد، ثم خففي النار واتركي الخليط لمدة 2 - 3 ساعات ويمكنكِ زيادة كمية الماء حسب الحاجة واتركيه حتى ينضج اللحم.

- سخني الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة وضيفي الأرز وحركيه لمدة دقيقة ثم أضيفي الماء والملح والفلفل الأبيض وخففي النار وغطي القدر واتركيه حتى ينضج الأرز.

- ضعي رغيفين من خبز الشراك في صينية كبيرة ووزعي نصف كوب من الجميد فوقه، ثم اسكبي الأرز فوقها وصبي كمية من الجميد فوق الأرز حسب الرغبة بحيث يتشرب.

- وزعي قطع اللحم ووزعي الصنوبر واللوز المقلي وضعي باقي كمية الجميد في طبق عميق وقدميه إلى جانب الأرز.

بسكويت بالكاسترد

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير حلوى البسكويت مع الكاسترد وأعديها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

200 غرام بسكويت سادة.

ملعقتان كبيرتان جوز هند مبشور.

ملعقتان كبيرتان لوز مجروش.

ملعقتان كبيرتان عين جمل مجروش.

1/2 كوب كريمة حلويات.

4 أكواب حليب.

4 ملاعق كبيرة سكر.

4 ملاعق كبيرة بودرة الكاسترد.

ملعقتان كبيرتان بودرة كاكاو.

رقائق شيكولاتة.

طريقة التحضير

- احضري المطحنة الكهربائية ثم ضعي بها البسكويت وجوز الهند واللوز وعين الجمل واطحني المزيج ثم أضيفي الكريمة وقلبي بملعقة.

- في مقلاة كبيرة الحجم ضعي الكاسترد والسكر وقلبي جيدًا حتى يذوب ثم ضعيها على النار مع التقليب من حين لآخر.

- ضعي بودرة الكاكاو على مزيج الكاسترد وقلبي حتى تمام الاختلاط.

- احضري كاسات التقديم ثم وزعي نصف كمية البسكويت على الكاسات بالتساوي، ثم وزعي نصف كمية مزيج الكاسترد.

- ضعي باقي كمية البسكويت على الكاسات بالتساوي ثم باقي كمية الكاسترد.

- ضعي الكاسات في الثلاجة حتى تتماسك ثم زينيها بجوز الهند المبشور ورقائق الشيكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.

منسف باللحم (الإنترنت)

سمبوسك (الإنترنت)

سلطة زيتون (الإنترنت)

كاسات بسكويت بالكاسترد (الإنترنت)