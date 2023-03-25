  • Alwasat News
Atwasat

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 12:00 مساء
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير مائدتك ثالث أيام الشهر الكريم (الإنترنت)
alwasat radio

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في ثالث أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة الزبادي
تعد سلطة الزبادي بالخيار من أشهر أطباق السلطات في العالم. وإليكم طريقة تحضيرها، وقدموها بجانب المشاوي أو تناولها في أوقات الريجيم للتخلص من الدهون في منطقة البطن، حسب «شملولة».

المكونات
6 حبات خيار مقطعة شرائح رقيقة.
1 و1/2 كوب زبادي.
1 حبة بصل أخضر صغيرة الحجم مفرومة.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
فصان ثوم مفرومان.
رشة ملح.
رشة فلفل أسود.
رشة نعناع مجفف.
ربع كوب شبت مفروم.

طريقة التحضير
نحضر وعاء كبيرا نضع فيه الزبادي والزيت والثوم المفروم.
نتبل برش الملح والفلفل الأسود والنعناع الجاف ونقلب حتى نحصل على قوام سلطة الزبادي المناسب.
نضيف البصل الأخضر المفروم والشبت المفروم وشرائح الخيار، ونقلب حتى تتجانس كل المكونات وتصبح جاهزة للتقديم.

كوردن بلو
الكوردون بلو من الأطباق الإيطالية الشهية نقدِّم لكِ طريقة جديدة وسريعة لتحضيره تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3 صدور دجاج مخلية.
ملح.
مستردة.
قطع بيف.
جبن.
بقسماط مطحون.
1/2 ملعقة زعتر.
2 كوب دقيق.
3 بيضات.
بقدونس.
زيت للقلي.
خلة أسنان.

خطوات التحضير
- نحضر صدور الدجاج ونقوم بالطرق على كل قطعة بمطرقة اللحم حتى تصبح رقيقة ولكن دون تمزيقها.
- نقوم بتتبيل صدور الدجاج بالتوابل والبيض ونقلبها حتى تتغطى من كل الجوانب، ونتركها لمدة نصف الساعة حتى تتشرب صدور الدجاج التتبيلة.
- نفرد قطعة من صدور الدجاج وعليها شريحة من البيف، ثم نضع شريحة الجبن، نلف الشرائح على شكل رول، ثم نحكم إغلاقها بوضع خلة أسنان في الطرفين ولزيادة الإحكام من الممكن وضع خلة أسنان أخرى في المنتصف، ونكرر الخطوة حتى ننتهي من كل الكمية التي لدينا.
- نحضر ثلاثة أطباق، نضع في أول طبق البيض مع الملح والفلفل الأسود ونخفق حتى يتجانس الخليط، والطبق الآخر الدقيق، والطبق الأخير نضع البقسماط.
- نغمس قطع الكوردن بلو في الدقيق حتى تتغطى تمامًا من جميع الجوانب، ثم نغمسها بنفس الطريقة في خليط البيض، وأخيرًا نغمسها في البقسماط.
- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت، ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.
- نضع قطع الكوردن بلو في الزيت، ونقلبها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبيًّا.
- نرفع قطع الكوردن بلو من الزيت على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد ويصبح جاهزًا للتقديم.

نجرسكو
النجرسكو هي معكرونة بالفراخ سهلة وبسيطة التحضير ومكوناتها مغذية. يمكنك الاعتماد عليها كوجبة متكاملة ومشبعة. تعرفي على طريقة إعدادها في خطوات بسيطة وفقا لموقع «صحتي».

المكونات
1/2 كيلوغرام مكرونة.
1/2 لتر حليب سائل.
3 ملاعق زيت نباتي.
3 ملاعق زبد.
4 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.
1/2 كيلوغرام فراخ بانية، مقطعة قطعا صغيرة.
مكعب مرق دجاج.
5 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبشورة.
ملعقتان من جبنة البارميزان.
كوب كريمة طبخ.
التتبيلة.
حبة بصل مفروم.
فصان من الثوم مفروم.
ملعقة صغيرة كاري.
ملعقة صغيرة قرفة.
1/2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة في ماء يغلي وملح وملعقة زيت لمدة 10 دقائق، ثم ضعيها في مصفاة.
- في وعاء للتتبيل، اخلطي التتبيلة مع بعضها جيدًا ثم ضعي قطع الدجاج واتركيها لمدة ساعتين لتتشرب من التتبيلة، وضعي الزيت في وعاء للقلي مع قطع الدجاج المتبلة وحركي لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج.
- في وعاء عميق، قلبي الزبد مع الدقيق لمدة 3 دقائق حتى يصفر ثم أضيفي الحليب ومكعب مرق الدجاج وحركي بمضرب سلك لمدة دقيقتين حتى لا تتكون الكلاكيع.
- أضيفي الجبنة المبشورة والملح والفلفل وكوب الكريمة حتى تغلي ثم أبعديها عن النار وضعي نصف كمية البشاميل على المكرونة في صينية مدهونة وقلبي.
- ضعي نصف كمية المعكرونة بالبشاميل في صينية فرن، ثم ضعي الدجاج الناضج ثم باقي المعكرونة.
- وزعي كمية البشاميل المتبقية على وجه المعكرونة النجرسكو ثم رشي جبنة البارميزان.
- اخبزي في فرن ساخن على 190 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة ثم تحت الشواية حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

قرينات باللوز
نقدم إليك طريقة تحضير حلوى القرينات باللوز من المطبخ الليبي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لصفحة «فتافت ليبية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المكونات
نصف كوب زبد أو سمن بحرارة الغرفة.
نصف كوب أو كوب لوز خزايني محمص.
جلجلان محمص.
نصف كوب زيت.
نصف كوب سمن.
نصف كوب عطر.
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
3 ونصف كوب دقيق.
للزينة
سكر ناعم.

طريقة التحضير
- نخلط المواد السائلة معا ثم نضيف الخزايني والبيكنغ باودر والسمسم، نضيف الدقيق حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة.
- نأخذ العجينة ونطرحها رقيقة نوعا ما نقطعها بحاشية كوب أو نأخذ جزءا صغيرا من العجينة ونشكله على هيئة هلال ثم نقوم بنقشه حتى ننتهي من العجينة، ونضع الطاجن في الفرن ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد ونضعها في السكر الناعم من الجهتين، وتصبح جاهزة للتقديم.

سلطة زبادي (الإنترنت)
سلطة زبادي (الإنترنت)
كوردن بلو (الإنترنت)
كوردن بلو (الإنترنت)
نجرسكو (الإنترنت)
نجرسكو (الإنترنت)
قرينات باللوز (الإنترنت)
قرينات باللوز (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا
ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا

ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم

رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم
توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا

توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية

جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية
خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز

رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز
«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة

«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة
«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري

«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر
في العدد 383: الملف الليبي أولوية أميركية.. وتوقعات بانتعاش النفط

في العدد 383: الملف الليبي أولوية أميركية.. وتوقعات بانتعاش النفط
كاريكاتير حليم - ديمقراطية!

كاريكاتير حليم - ديمقراطية!
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان

مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان
«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (فيديو)

«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (فيديو)
خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة

خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة
بلينكن يطلع «كونغرس» على جهود إعادة فتح السفارة الأميركية في ليبيا

بلينكن يطلع «كونغرس» على جهود إعادة فتح السفارة الأميركية في ليبيا
«فرانس برس»: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد

«فرانس برس»: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
معجنات جاهزة للتحضير
معجنات جاهزة للتحضير
فتة باذنجان شهية بالرمان
فتة باذنجان شهية بالرمان
اختصري الوقت وجهزي لحوم رمضان على التسوية
اختصري الوقت وجهزي لحوم رمضان على التسوية
كفتة أرز باللحم
كفتة أرز باللحم
بقلاوة ليالي لبنان
بقلاوة ليالي لبنان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سمبوسك بطاطا في خطوات بسيطة
سمبوسك بطاطا في خطوات بسيطة...
شيف جديد يحصل على 3 نجوم من «ميشلان»
شيف جديد يحصل على 3 نجوم من «ميشلان»...
تشيز كيك تمر وفانيليا
تشيز كيك تمر وفانيليا...
«آكلات ماجدة» يعود في رمضان عبر قناة الوسط «WTV»
«آكلات ماجدة» يعود في رمضان عبر قناة الوسط «WTV»...
شيش برك السوري
شيش برك السوري...
المزيد
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان...
لحم بالكاجو وكسكسي بالبصلة على مائدتك أول أيام رمضان
لحم بالكاجو وكسكسي بالبصلة على مائدتك أول أيام رمضان...
سلطة أفوكادو وخس
سلطة أفوكادو وخس...
بقلاوة ليالي لبنان
بقلاوة ليالي لبنان...
كفتة أرز باللحم
كفتة أرز باللحم...
المزيد