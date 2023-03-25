نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في ثالث أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة الزبادي

تعد سلطة الزبادي بالخيار من أشهر أطباق السلطات في العالم. وإليكم طريقة تحضيرها، وقدموها بجانب المشاوي أو تناولها في أوقات الريجيم للتخلص من الدهون في منطقة البطن، حسب «شملولة».

المكونات

6 حبات خيار مقطعة شرائح رقيقة.

1 و1/2 كوب زبادي.

1 حبة بصل أخضر صغيرة الحجم مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

فصان ثوم مفرومان.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة نعناع مجفف.

ربع كوب شبت مفروم.

طريقة التحضير

نحضر وعاء كبيرا نضع فيه الزبادي والزيت والثوم المفروم.

نتبل برش الملح والفلفل الأسود والنعناع الجاف ونقلب حتى نحصل على قوام سلطة الزبادي المناسب.

نضيف البصل الأخضر المفروم والشبت المفروم وشرائح الخيار، ونقلب حتى تتجانس كل المكونات وتصبح جاهزة للتقديم.

كوردن بلو

الكوردون بلو من الأطباق الإيطالية الشهية نقدِّم لكِ طريقة جديدة وسريعة لتحضيره تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 صدور دجاج مخلية.

ملح.

مستردة.

قطع بيف.

جبن.

بقسماط مطحون.

1/2 ملعقة زعتر.

2 كوب دقيق.

3 بيضات.

بقدونس.

زيت للقلي.

خلة أسنان.

خطوات التحضير

- نحضر صدور الدجاج ونقوم بالطرق على كل قطعة بمطرقة اللحم حتى تصبح رقيقة ولكن دون تمزيقها.

- نقوم بتتبيل صدور الدجاج بالتوابل والبيض ونقلبها حتى تتغطى من كل الجوانب، ونتركها لمدة نصف الساعة حتى تتشرب صدور الدجاج التتبيلة.

- نفرد قطعة من صدور الدجاج وعليها شريحة من البيف، ثم نضع شريحة الجبن، نلف الشرائح على شكل رول، ثم نحكم إغلاقها بوضع خلة أسنان في الطرفين ولزيادة الإحكام من الممكن وضع خلة أسنان أخرى في المنتصف، ونكرر الخطوة حتى ننتهي من كل الكمية التي لدينا.

- نحضر ثلاثة أطباق، نضع في أول طبق البيض مع الملح والفلفل الأسود ونخفق حتى يتجانس الخليط، والطبق الآخر الدقيق، والطبق الأخير نضع البقسماط.

- نغمس قطع الكوردن بلو في الدقيق حتى تتغطى تمامًا من جميع الجوانب، ثم نغمسها بنفس الطريقة في خليط البيض، وأخيرًا نغمسها في البقسماط.

- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت، ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.

- نضع قطع الكوردن بلو في الزيت، ونقلبها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبيًّا.

- نرفع قطع الكوردن بلو من الزيت على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد ويصبح جاهزًا للتقديم.

نجرسكو

النجرسكو هي معكرونة بالفراخ سهلة وبسيطة التحضير ومكوناتها مغذية. يمكنك الاعتماد عليها كوجبة متكاملة ومشبعة. تعرفي على طريقة إعدادها في خطوات بسيطة وفقا لموقع «صحتي».

المكونات

1/2 كيلوغرام مكرونة.

1/2 لتر حليب سائل.

3 ملاعق زيت نباتي.

3 ملاعق زبد.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

1/2 كيلوغرام فراخ بانية، مقطعة قطعا صغيرة.

مكعب مرق دجاج.

5 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبشورة.

ملعقتان من جبنة البارميزان.

كوب كريمة طبخ.

التتبيلة.

حبة بصل مفروم.

فصان من الثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة قرفة.

1/2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

- اسلقي المعكرونة في ماء يغلي وملح وملعقة زيت لمدة 10 دقائق، ثم ضعيها في مصفاة.

- في وعاء للتتبيل، اخلطي التتبيلة مع بعضها جيدًا ثم ضعي قطع الدجاج واتركيها لمدة ساعتين لتتشرب من التتبيلة، وضعي الزيت في وعاء للقلي مع قطع الدجاج المتبلة وحركي لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج.

- في وعاء عميق، قلبي الزبد مع الدقيق لمدة 3 دقائق حتى يصفر ثم أضيفي الحليب ومكعب مرق الدجاج وحركي بمضرب سلك لمدة دقيقتين حتى لا تتكون الكلاكيع.

- أضيفي الجبنة المبشورة والملح والفلفل وكوب الكريمة حتى تغلي ثم أبعديها عن النار وضعي نصف كمية البشاميل على المكرونة في صينية مدهونة وقلبي.

- ضعي نصف كمية المعكرونة بالبشاميل في صينية فرن، ثم ضعي الدجاج الناضج ثم باقي المعكرونة.

- وزعي كمية البشاميل المتبقية على وجه المعكرونة النجرسكو ثم رشي جبنة البارميزان.

- اخبزي في فرن ساخن على 190 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة ثم تحت الشواية حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

قرينات باللوز

نقدم إليك طريقة تحضير حلوى القرينات باللوز من المطبخ الليبي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لصفحة «فتافت ليبية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المكونات

نصف كوب زبد أو سمن بحرارة الغرفة.

نصف كوب أو كوب لوز خزايني محمص.

جلجلان محمص.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سمن.

نصف كوب عطر.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

3 ونصف كوب دقيق.

للزينة

سكر ناعم.

طريقة التحضير

- نخلط المواد السائلة معا ثم نضيف الخزايني والبيكنغ باودر والسمسم، نضيف الدقيق حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة.

- نأخذ العجينة ونطرحها رقيقة نوعا ما نقطعها بحاشية كوب أو نأخذ جزءا صغيرا من العجينة ونشكله على هيئة هلال ثم نقوم بنقشه حتى ننتهي من العجينة، ونضع الطاجن في الفرن ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد ونضعها في السكر الناعم من الجهتين، وتصبح جاهزة للتقديم.

سلطة زبادي (الإنترنت)

كوردن بلو (الإنترنت)

نجرسكو (الإنترنت)

قرينات باللوز (الإنترنت)