سمبوسك بطاطا في خطوات بسيطة...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير سمبوسك البطاطا الشهية لإعدادها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «أنوثة».
المكونات
4 أكواب من الدقيق
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة فلفل حلو
كوب من الحليب
نصف كوب من زيت الذرة
مكونات الحشوة
ملعقتان كبيرتان من الزيت
بصلة متوسطة الحجم ومقطعة
ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل
3 فصوص من الثوم
4 حبات بطاطا مقطعة
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة بزار
ملعقة صغيرة بهارات الكاري
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة فلفل حلو
ملعقة صغيرة شطة
طريقة التحضير
- قومي بمزج الدقيق مع الملح والكمون والفلفل الحلو، واخفقي جيدا بالخلاط الكهربائي.
- ثم أضيفي الحليب والزيت تدريجيا مع الاستمرار في العجن على سرعة متوسطة، إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة.
- اخرجي العجينة من الوعاء، واعجنيها قليلا بيدك، ثم ضعيها في وعاء نظيف وغطيها واتركيها جانبا لمدة ساعة تقريبا.
- في هذه الأثناء حضري الحشوة، وقومي بتقلية البصل والزنجبيل والثوم في مقلاة كبيرة مع القليل من الزيت على نار خفيفة.
- أضيفي البطاطا المقطعة قطعا صغيرة، مع الكزبرة والكمون والكاري والملح والفلفل الحلو والشطة، لمدة خمس دقائق.
- حركي جيدا إلى أن تتجانس المكونات ثم أضيفي نصف كوب من الماء، وغطي المقلاة واتركيها على النار لمدة عشر دقائق حتى تنضج بالكامل.
- بعدها، قسمي العجينة إلى دوائر متعددة، ثم خذي كل دائرة على حدة وافرديها بالنشابة على سطح مالس، ثم قطعيها إلى دوائر متوسطة الحجم.
- في كل من هذه الدوائر التي قطعتها، ضعي القليل من الحشوة، واحكمي إغلاقها بواسطة أسنان الشوكة أو بإصبعك.
- في مقلاة متوسطة الحجم، ضعي القليل من الزيت وابدئي بقلي كل حبة سمبوسك على حدة، ثم أخرجيها وضعيها في مصفاة للتخلص من الزيت وتصبح جاهزة للتقديم.
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