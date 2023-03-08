سمبوسك بطاطا في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير سمبوسك البطاطا الشهية لإعدادها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «أنوثة».

المكونات

4 أكواب من الدقيق

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل حلو

كوب من الحليب

نصف كوب من زيت الذرة

مكونات الحشوة

ملعقتان كبيرتان من الزيت

بصلة متوسطة الحجم ومقطعة

ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل

3 فصوص من الثوم

4 حبات بطاطا مقطعة

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بزار

ملعقة صغيرة بهارات الكاري

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة فلفل حلو

ملعقة صغيرة شطة