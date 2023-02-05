حضري البرغر العربي...

تعلمي معنا في «كوجينة الوسط» طريقة تحضير برغر عربي، وهي وصفة مبتكرة للبرجر التقليدي، لكن بالنكهة العربية، حسب «أطيب طبخة».
المكوّنات:
250 غراما لحم مفروم
بصل مفروم
نصف حبة فلفل رومي مفرومة
فصّ واحد ثوم مفروم
ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
رغيف خبز عربي
ملعقة كبيرة زيت نباتي.
طريقة التحضير
في وعاء، نضع اللحم، البصل، الفلفل الرومي، الثوم، الكزبرة الخضراء، الملح، الفلفل الأسود. نعجن المكونات بواسطة يدينا حتى تتجانس.
نقسم رغيف الخبز إلى نصفين ثم نحشي كل قسم بكميةّ من حشوة اللحم.
في مقلاة الشواء، نضع ملعقة كبيرة من الزيت ونضع البرجر ونقليها من كل الجهات على نار متوسطة حتى تنضج.
نقدم البرغر العربي مع أي صلصة من اختياركم.. وصحتين.
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