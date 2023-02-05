  • Alwasat News
Atwasat

حضري البرغر العربي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 12:01 مساء
حضري البرغر العربي
البرغر العربي (الإنترنت)
alwasat radio

تعلمي معنا في «كوجينة الوسط» طريقة تحضير برغر عربي، وهي وصفة مبتكرة للبرجر التقليدي، لكن بالنكهة العربية، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات:
250 غراما لحم مفروم
بصل مفروم
نصف حبة فلفل رومي مفرومة
فصّ واحد ثوم مفروم
ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
رغيف خبز عربي
ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة التحضير
في وعاء، نضع اللحم، البصل، الفلفل الرومي، الثوم، الكزبرة الخضراء، الملح، الفلفل الأسود. نعجن المكونات بواسطة يدينا حتى تتجانس.
نقسم رغيف الخبز إلى نصفين ثم نحشي كل قسم بكميةّ من حشوة اللحم.
في مقلاة الشواء، نضع ملعقة كبيرة من الزيت ونضع البرجر ونقليها من كل الجهات على نار متوسطة حتى تنضج.
نقدم البرغر العربي مع أي صلصة من اختياركم.. وصحتين.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي

السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني

شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»

صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
جريدة «الوسط»: «صفقة إيني» تعيد النفط الليبي إلى مرمى التهديد

جريدة «الوسط»: «صفقة إيني» تعيد النفط الليبي إلى مرمى التهديد
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حساء الفاصوليا بالحمص والعدس
حساء الفاصوليا بالحمص والعدس
شيش طاووق الدجاج بالفلفل الملون
شيش طاووق الدجاج بالفلفل الملون
طاجن أرز بالحليب والفانيليا في الفرن
طاجن أرز بالحليب والفانيليا في الفرن
فريكة سورية باللحم
فريكة سورية باللحم
مقلوبة باذنجان بالمفروم والمكسرات
مقلوبة باذنجان بالمفروم والمكسرات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طريقة عمل السينابون رول
طريقة عمل السينابون رول...
كفتة تركية
كفتة تركية...
خبز «الصمون» كنز وطني يرافق كل الأطباق العراقية
خبز «الصمون» كنز وطني يرافق كل الأطباق العراقية...
سلطة التونة بالخس
سلطة التونة بالخس...
بسكويت مالح بالبصل
بسكويت مالح بالبصل...
المزيد
حضري البرغر العربي
حضري البرغر العربي...
حضري البوريتو بالدجاج
حضري البوريتو بالدجاج...
صينية البطاطس بالجبن
صينية البطاطس بالجبن...
مقلوبة باذنجان بالمفروم والمكسرات
مقلوبة باذنجان بالمفروم والمكسرات...
فريكة سورية باللحم
فريكة سورية باللحم...
المزيد