حضري البرغر العربي

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا في «كوجينة الوسط» طريقة تحضير برغر عربي، وهي وصفة مبتكرة للبرجر التقليدي، لكن بالنكهة العربية، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات:

250 غراما لحم مفروم

بصل مفروم

نصف حبة فلفل رومي مفرومة

فصّ واحد ثوم مفروم

ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

رغيف خبز عربي

ملعقة كبيرة زيت نباتي.