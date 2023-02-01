مقلوبة باذنجان بالمفروم والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

المقلوبة طبق سهل التحضير ومكوناته متوفرة سميت بالمقلوبة لأننا نرتب شرائح الباذنجان وفوقها الأرز ثم نقلبهم رأسا على عقب ليصبح الباذنجان هو الطبقة الأولى ويصبح الطبق أشهى وألذ بالمكسرات المحمصة.. تعلمي معنا طريقة تحضيره، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلوغرام باذنجان

2 كأس أرز بسمتي

ملعقة طعام ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل

مكعب ماجي

3 كاسات ماء

½ كأس زيت.

للتزيين:

3 ملاعق طعام لوز

3 ملاعق طعام صنوبر

ملعقة طعام سمنة.