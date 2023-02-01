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مقلوبة باذنجان بالمفروم والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 04:40 مساء
مقلوبة باذنجان بالمفروم والمكسرات
تعلمي المقلوبة الشهية والمغذية بطريقة سهلة (الإنترنت)
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المقلوبة طبق سهل التحضير ومكوناته متوفرة سميت بالمقلوبة لأننا نرتب شرائح الباذنجان وفوقها الأرز ثم نقلبهم رأسا على عقب ليصبح الباذنجان هو الطبقة الأولى ويصبح الطبق أشهى وألذ بالمكسرات المحمصة.. تعلمي معنا طريقة تحضيره، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلوغرام باذنجان
2 كأس أرز بسمتي
ملعقة طعام ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل
مكعب ماجي
3 كاسات ماء
½ كأس زيت.
للتزيين:
3 ملاعق طعام لوز
3 ملاعق طعام صنوبر
ملعقة طعام سمنة.

طريقة التحضير
- نحمي الزيت في مقلاة ونضع اللحمة ونحرك حتى تنضج ونرش الملح والفلفل حسب الرغبة .
- نقشر الباذنجان ونقطعه شرائح سميكة ونقليه في زيت وفير ثم نتركه في مصفاة .
- نغلي الماء ثم نضيف شرائح الباذنجان المقلية ليتشرب الماء نكهة ولون الباذنجان ويصبح مرقا مميزا.
- نرفع شرائح الباذنجان ونتركها جانبا.
- نضيف 3 ملاعق زيت (يمكن تصفية زيت تقلاية اللحمة والاستفادة منه هنا) إلى المرق ثم نضيف الملح والفلفل ومكعب الماجي ونتركه حتى يذوب، ويبدأ المرق بالغليان فنضيف الأرز ونحركه مع المرق قليلاً ونتركه على نار هادئة لمدة 15ـ 20 دقيقة .
- في طنجرة نرتب طبقة الباذنجان ثم نسكب الرز ونرصه قليلا في طبق التقديم نقلب المكونات، بحيث يصبح الباذنجان على الوجه ونزيّن الطبق باللحمة والمكسرات بعد تحميصها بالسمنة وتصبح المقلوبة جاهزة للتقديم.

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