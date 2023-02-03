حساء الفاصوليا بالحمص والعدس

القاهرة - بوابة الوسط

اليوم نقدم لك طريقة عمل حساء الفاصوليا بالحمص، فتعرفي إليها معنا وأعديها في مطبخك بكل سهولة لكل أفراد الأسرة، حسب «شملولة».

المكونات

كوب حمص منقوع

كوب فاصوليا بيضاء منقوعة

كوب عدس أصفر

6 أكواب ماء

ثمرة بصل مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

مكعب مرق دجاج

كوب كزبرة خضراء مفرومة

ملعقة كبيرة كمون

ملح

فلفل أسود مطحون