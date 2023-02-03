حساء الفاصوليا بالحمص والعدس

اليوم نقدم لك طريقة عمل حساء الفاصوليا بالحمص، فتعرفي إليها معنا وأعديها في مطبخك بكل سهولة لكل أفراد الأسرة، حسب «شملولة».
المكونات
كوب حمص منقوع
كوب فاصوليا بيضاء منقوعة
كوب عدس أصفر
6 أكواب ماء
ثمرة بصل مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
مكعب مرق دجاج
كوب كزبرة خضراء مفرومة
ملعقة كبيرة كمون
ملح
فلفل أسود مطحون
طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة ضعي الماء ومرقة الدجاج وقلِّبي.
- أضيفي الحمص والفاصوليا والعدس إلى الماء وقلبي ثم اتركي المزيج حتى ينضج.
- سخني الزيت في إناء آخر على نار متوسطة، ثم ضعي البصل وقلِّبي حتى يذبل.
- أضيفي الثوم إلى البصل وقلِّبي لمدة دقيقة ثم ضعي الكزبرة وقلبي باستمرار.
- ضعي مزيج البصل على الشوربة في الإناء ثم تبليها بالكمون والملح والفلفل الأسود.
- اتركي الإناء على النار لمدة 10 دقائق مع التقليب حتى ينضج المزيج ثم ضعي الشوربة في بولات التقديم.
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