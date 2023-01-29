صينية بطاطا بالكفتة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير صينية بطاطا بالكفتة لإعدادها في مطبخك بطريقة سهلة وسريعة والاستمتاع بمذاقها الشهي من صنع يديكي وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

½ كيلو لحم مفروم

كيلو بطاطا مقطع حلقات متوسطة السمك

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة نعناع جاف

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

كوب مياه مغلية