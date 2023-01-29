تعرفي معنا على طريقة تحضير صينية بطاطا بالكفتة لإعدادها في مطبخك بطريقة سهلة وسريعة والاستمتاع بمذاقها الشهي من صنع يديكي وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
½ كيلو لحم مفروم
كيلو بطاطا مقطع حلقات متوسطة السمك
3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة صغيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة نعناع جاف
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
كوب مياه مغلية
طريقة التحضير
- في وعاء نتبِّل اللحم المفروم بالملح والفلفل والبقدونس المفروم والقليل من النعناع
- ثم نضع اللحم بين البطاطا ونرصها في صينية الفرن
وفي وعاء متوسط نذوب الصلصة مع المياه والملح والفلفل والنعناع والزيت
- ونضعها فوق البطاطا وندخلها الفرن على حرارة 180 لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
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