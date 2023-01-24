نخاع بانيه من المطبخ السوري...

النخاع البانيه وصفة مميزة وشهيرة في المطبخ السوري تحضر بطريقة سهلة لذيذة وشهية جدا، تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
4 نخاع خروف
1.5 كوب ماء مغلي
حبة بصل صغيرة مقطعة
2 بيضة
كوب : دقيق- بقسماط
½ ملعقة صغيرة : هيل مطحون - زنجبيل - فلفل أسود - كركم
ملعقة صغيرة ملح
رشة جوزة الطيب
3 ورقة غار
طريقة التحضير
- نضع الماء المغلي في وعاء على نار متوسطة ونضيف البصل المقطع والهيل والزنجبيل وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح ورشة جوزة الطيب وورق الغار، وننتظر حتى الغليان، ثم نضيف النخاع، ونتركها تغلي لمدة عشر دقائق، ثم نرفعها عن النار ونصفيها من الماء ونتركها جانبا حتى تبرد قليلا.
- نقطع كل نخاع إلى أربع قطع، ثم في وعاء آخر نخفق البيض مع ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود وملح، ومن ثم نغمس بها قطع النخاع ثم نغمسها بالدقيق المضاف له الكركم وما تبقى من الملح والفلفل الأسود حتى تتغطى كامل القطع، ثم نغمسها مرة أخرى في البيض، ثم بالقسماط.
- نضع مقلاة ذات سطح واسع على نار متوسطة ونضيف الزيت وننتظر حتى يسخن، ثم نضيف قطع النخاع ونتركها لمدة ست دقائق حتى تتحمر على الوجهين وتأخذ اللون الذهبي، ونضعها فوق أوراق ماصة للزيت للتخلص من الزيت الزائد، ثم نسكب في طبق التقديم.
تعليقات