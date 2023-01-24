نخاع بانيه من المطبخ السوري

القاهرة - بوابة الوسط

النخاع البانيه وصفة مميزة وشهيرة في المطبخ السوري تحضر بطريقة سهلة لذيذة وشهية جدا، تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 نخاع خروف

1.5 كوب ماء مغلي

حبة بصل صغيرة مقطعة

2 بيضة

كوب : دقيق- بقسماط

½ ملعقة صغيرة : هيل مطحون - زنجبيل - فلفل أسود - كركم

ملعقة صغيرة ملح

رشة جوزة الطيب

3 ورقة غار