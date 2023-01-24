  • Alwasat News
Atwasat

نخاع بانيه من المطبخ السوري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 11:15 صباحا
نخاع بانيه من المطبخ السوري
النخاع البانيه وصفة مميزة وشهيرة في المطبخ السوري (الإنترنت)
alwasat radio

النخاع البانيه وصفة مميزة وشهيرة في المطبخ السوري تحضر بطريقة سهلة لذيذة وشهية جدا، تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
4 نخاع خروف
1.5 كوب ماء مغلي
حبة بصل صغيرة مقطعة
2 بيضة
كوب : دقيق- بقسماط
½ ملعقة صغيرة : هيل مطحون - زنجبيل - فلفل أسود - كركم
ملعقة صغيرة ملح
رشة جوزة الطيب
3 ورقة غار

طريقة التحضير
- نضع الماء المغلي في وعاء على نار متوسطة ونضيف البصل المقطع والهيل والزنجبيل وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح ورشة جوزة الطيب وورق الغار، وننتظر حتى الغليان، ثم نضيف النخاع، ونتركها تغلي لمدة عشر دقائق، ثم نرفعها عن النار ونصفيها من الماء ونتركها جانبا حتى تبرد قليلا.
- نقطع كل نخاع إلى أربع قطع، ثم في وعاء آخر نخفق البيض مع ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود وملح، ومن ثم نغمس بها قطع النخاع ثم نغمسها بالدقيق المضاف له الكركم وما تبقى من الملح والفلفل الأسود حتى تتغطى كامل القطع، ثم نغمسها مرة أخرى في البيض، ثم بالقسماط.
- نضع مقلاة ذات سطح واسع على نار متوسطة ونضيف الزيت وننتظر حتى يسخن، ثم نضيف قطع النخاع ونتركها لمدة ست دقائق حتى تتحمر على الوجهين وتأخذ اللون الذهبي، ونضعها فوق أوراق ماصة للزيت للتخلص من الزيت الزائد، ثم نسكب في طبق التقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
ملفوف الدجاج بالمعدنوس
ملفوف الدجاج بالمعدنوس
سلطة التونة بالخس
سلطة التونة بالخس
«مافن» صحي قليل السعرات الحرارية
«مافن» صحي قليل السعرات الحرارية
مهلبية البطاطا الحلوة
مهلبية البطاطا الحلوة
محشي الكرنب في خطوات بسيطة
محشي الكرنب في خطوات بسيطة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هريسة بالحليب وجوز الهند
هريسة بالحليب وجوز الهند...
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟...
كسكسي بالعصبان من المطبخ التونسي
كسكسي بالعصبان من المطبخ التونسي...
أدخلي الصبار في روتين العناية بشعرك
أدخلي الصبار في روتين العناية بشعرك...
اصنعي الزبيب في المنزل كالمحترفات
اصنعي الزبيب في المنزل كالمحترفات...
المزيد
نخاع بانيه من المطبخ السوري
نخاع بانيه من المطبخ السوري...
كسكسي ثمار البحر
كسكسي ثمار البحر...
كيك كاكاو بالقرفة والزبدة
كيك كاكاو بالقرفة والزبدة...
محشي الكرنب في خطوات بسيطة
محشي الكرنب في خطوات بسيطة...
مهلبية البطاطا الحلوة
مهلبية البطاطا الحلوة...
المزيد