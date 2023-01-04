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كريب نوتيلا بالشوكولاتة والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 12:27 مساء
كريب نوتيلا بالشوكولاتة والمكسرات
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الكريب الشهي في المنزل كالمحترفات (الإنترنت)
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كريب النوتيلا والموز من الحلويات الفرنسية المشهورة، وهو عبارة عن خليط من الدقيق والحليب والبيض.
يسكب هذا الخليط في مقلاة ساخنة للحصول على أرغفة دائرية ومسطحة يمكن أن يحشى بالعسل أو الشوكولاتة والموز، تعلمي طريقة تحضيره معنا وأعدديه في مطبخك بسهولة ذلك، وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
3 حبات بيض
2 كوب حليب
2 كوب دقيق
2 ملعقة فانيلا صغيرة
ملعقة بيكنغ باودر صغيرة.
نوتيلا للحشوة

طريقة التحضير
- نخلط المكونات كلها مع بعض وندهن التيفال قليلا من الزيت ونسخنها ثم نصب قطع الكريب حتى تتحمر ونرفعها نحشيها نوتيلا، ويمكن تزيينها بالفراولة والمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.

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