كريب نوتيلا بالشوكولاتة والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

كريب النوتيلا والموز من الحلويات الفرنسية المشهورة، وهو عبارة عن خليط من الدقيق والحليب والبيض.

يسكب هذا الخليط في مقلاة ساخنة للحصول على أرغفة دائرية ومسطحة يمكن أن يحشى بالعسل أو الشوكولاتة والموز، تعلمي طريقة تحضيره معنا وأعدديه في مطبخك بسهولة ذلك، وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

3 حبات بيض

2 كوب حليب

2 كوب دقيق

2 ملعقة فانيلا صغيرة

ملعقة بيكنغ باودر صغيرة.

نوتيلا للحشوة