فتة خضروات بالحليب...

فتة الخضروات بالحليب وصفة خفيفة ولذيذة جدًا تحضر من الباذنجان والكوسا والجزر مع صلصة الحليب بالطحينة، حيث تقدم كنوع من المقبلات إلى جانب الأطباق الرئيسية تعلميها معنا في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «المطبخ».
المكونات
2 رغيف خبز صغير مقطع مربعات ومحمص بالفرن
½ كيلو باذنجان مقطع مكعبات
2 حبة كوسا وسط مقطعة مكعبات
جزر وسط مقطعة مكعبات
2 كوب زيت نباتي للقلي
لتحضير التتبيلة
2 ملعقة كبيرة : دبس الرمان - عصير ليمون - بقدونس مفروم
½ ملعقة صغيرة: ملح - نعنع مجفف
لتحضير صلصة الحليب:
2 كوب حليب
¾ كوب طحينة
2 فص ثوم مهروس
عصير ليمونة
¼ ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير
- نضع الزيت في المقلاة على نار متوسطة ثم نقوم بتحمير وقلي الباذنجان والكوسا والجزر ثم نضعهم على مناديل المطبخ الورقية للتخلص من الزيت الزائد وفي وعاء آخر نحضر التتبيلة حيث نخلط دبس الرمان وعصير الليمون والبقدونس والملح والنعنع المجفف معًا ثم نضيف فوقهم الخضار المحمرة ونقلب جيدًا حتى تتشرب التتبيلة.
- نقوم بتحضير صلصة الحليب حيث نضع الطحينة في وعاء ونضيف فوقها الثوم وعصير الليمون والملح نخلط جيدًا ثم نضيف الحليب ونحرك حتى تتجانس المكونات معًا.
- في طبق التقديم نضع طبقة من الخبز المحمص وفوقه الخضار المقلية والمتبلة ومن ثم نغطيها بصلصة الحليب ونزين بحبات الرمان والبقدونس والمكسرات ويصبح الطبق جاهزًا للتقديم.
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