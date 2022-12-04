أومليت مغذي مع الخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

الأومليت بالخضروات وجبة إيطالية شهيرة مغذية وشهية وسهلة التحضير تعرفي على طريقتها معنا في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

ملعقة كبيرة من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة من مفروم الفلفل.

ملعقة كبيرة طماطم مفرومة + المزيد من الطماطم للتزيين.

بياض بيضة.

½ ملعقة صغيرة بهارات إيطالية.

ملعقة شاي جبنة البارميزان المبشور.