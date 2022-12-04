أومليت مغذي مع الخضروات...

الأومليت بالخضروات وجبة إيطالية شهيرة مغذية وشهية وسهلة التحضير تعرفي على طريقتها معنا في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
ملعقة كبيرة من البصل المفروم.
ملعقة كبيرة من مفروم الفلفل.
ملعقة كبيرة طماطم مفرومة + المزيد من الطماطم للتزيين.
بياض بيضة.
½ ملعقة صغيرة بهارات إيطالية.
ملعقة شاي جبنة البارميزان المبشور.
طريقة التحضير
- يُضاف البصل والفلفل إلى المقلاة غير لاصقة ومغلفة بزيت الطبخ على نار متوسطة الحرارة.
- إضافة الطماطم وتُطهى لمدة دقيقة واحدة حتى تلين.
- إضافة البيض وبياض البيض ورش التوابل ثم خفض الحرارة ويطهى المزيج لمدة خمس دقائق، حتى ينضج ثم يتم رفعه من المقلاة ووضعه في طبق مع رش الجبن عليه.
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