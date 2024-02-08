زيلينسكي يعيّن قائدًا جديدًا للجيش الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس الجنرال أولكسندر سيرسكي قائدا جديدا للجيش خلفا لفاليري زالوجني، علما بأن سيرسكي كان يتولى قيادة القوات البرية، وفق وكالة «فرانس برس».

ووصف زيلينسكي القائد الجديد بأنه «الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا»، لافتا إلى أنه قاد الدفاع عن كييف مع بداية الغزو الروسي قبل نحو عامين، ثم الهجوم المضاد في خريف 2022 والذي أدى إلى تحرير منطقة خاركيف.

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وأعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، في وقت سابق اليوم، إعفاء قائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني من منصبه بعدما قاد قوات كييف منذ بدء الغزو الروسي للبلاد قبل زهاء عامين.

وكتب عمروف عبر منصات التواصل «اليوم جرى اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (زالوجني) على كل إنجازاته وانتصاراته».

وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه طلب من زالوجني «البقاء ضمن فريقه»، بينما أقر القائد العسكري بأن على استراتيجية بلاده أن «تتغير وتتأقلم»، وفق وكالة «فرانس برس».