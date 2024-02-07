باكستان: 28 قتيلاً بهجمات دموية.. و«داعش» تتبنى التنفيذ

القاهرة - بوابة الوسط

تبنى تنظيم «داعش» الأربعاء هجوماً استهدف مكتباً لأحد المرشحين للانتخابات في منطقة بيشين في جنوب غرب باكستان، عشية انتخابات تشريعية تجرى غدًا الخميس وسط أعمال عنف واتهامات بالتزوير.

وقال التنظيم في بيان تداولته حسابات تابعة له على تطبيق «تلغرام» «فجّر جنود الخلافة دراجة نارية مفخخة على تجمع انتخابي.. لأحد أنصار المرشحين المرتدين» في منطقة بشين في بلوشستان، حيث أعلنت السلطات عن مقتل 16 شخصاً، وفق «فرانس برس».

وكذلك تبنى التنظيم هجوماً وقع قرب مكتب انتخابي في منطقة كيلا سيف الله في جنوب غرب باكستان، وقال التنظيم في بيان أعقب بياناً تبنى فيه تفجيرا آخر في المنطقة ذاتها، «فجّر جنود الخلافة دراجة نارية مفخخة وسط تجمع انتخابي لأحد الأحزاب الديموقراطية» في كيلا سيف الله في بلوشستان. وأوقع الهجومان وفق السلطات 28 قتيلاً.

وقتل 28 شخصًا على الأقل الأربعاء في انفجارين منفصلين في جنوب غرب باكستان أمام مكاتب مرشحين للانتخابات التي تجرى الخميس وسط أعمال عنف واتهامات بالتزوير.

نصف مليون عنصر أمن لضمان سير الانتخابات

وينتشر أكثر من نصف مليون عنصر أمن لضمان سير الانتخابات في البلاد حيث بدأت السلطات الأربعاء توزيع بطاقات الاقتراع على أكثر من 90 ألف مركز. وسُجلت عدة حوادث أمنية خلال الحملة الانتخابية، وقُتل مرشحان على الأقل بإطلاق نار كما تعرض العشرات لهجمات في مناطق مختلفة.

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وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال في محافظة بلوشستان حيث وقع الانفجاران جان أجكزاي «تمثّل هدف الانفجارين اليوم بتخريب الانتخابات». وأضاف «رغم انفجاري اليوم، ستجري الانتخابات غدا. سيخرج أهالي بلوشستان غدا من دون أي خوف».

انفجار عبوة ناسفة قرب مكتب مرشح

وقتل 16 شخصا الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة قرب مكتب مرشح مستقل في منطقة بيشين، على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة كويتا و100 كلم من الحدود مع أفغانستان. كما قتل 12 شخصا عندما انفجرت عبوة ثانية قرب المكتب الانتخابي لمرشح جمعية «علماء الإسلام-ف» في مدينة كيلا سيف الله على بعد نحو 120 كلم شرقا، وفق أجكزاي.

وقال مسؤول في الشرطة إن «الحادثة وقعت في السوق الرئيسي بالمدينة حيث استهدف المكتب الانتخابي لمرشح جمعية علماء الإسلام». وأشار أجكزاي إلى أن مجموع الجرحى جرّاء الهجومَين بلغ 34 شخصًا.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الأربعاء إن الأخير «يدين بشدة» الاعتداءين، ملاحظا أنهما «مرتبطان بوضوح» بالانتخابات التشريعية المقررة الخميس. ونقل ستيفان دوجاريك «تشديد الأمين العام على حق الباكستانيين في المشاركة في انتخابات من دون التعرض للخوف والترهيب والعنف».

تصاعد الهجمات وإجراء الانتخابات

وتجرى الانتخابات وسط اتهامات بالتزوير عقب حملة قمع تستهدف حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الفائز بانتخابات 2018 والذي أطيح من السلطة في تصويت على الثقة في البرلمان بعد أربع سنوات على انتخابه.

وانتهت حملة الانتخابات رسميًا ليل الثلاثاء ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت الساعة 8,00 صباحا بالتوقيت المحلي (03,00 ت غ) الخميس وتنتهي الساعة 5,00 بعد الظهر.

ويبلغ عدد سكان باكستان 240 مليون نسمة، خامس أكبر الدول في العالم من حيث عدد السكان، يحق لقرابة 128 مليونا منهم التصويت. ويتنافس نحو 18 ألف مرشح على مقاعد البرلمان الوطني وأربعة برلمانات محلية، مع تنافس مباشر على 266 مقعدا في المجلس الأول - و70 مقعدا إضافيا مخصصا للنساء والأقليات - و749 مقعدا في البرلمانات الإقليمية