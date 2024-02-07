10 قتلى بانفجار ثان في باكستان عشية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قتل عشرة أشخاص على الأقل، الأربعاء، بانفجار في جنوب غرب باكستان قرب مكتب حزب سياسي، وهو الثاني الذي يهز الإقليم عشية الانتخابات العامة.

وقال وزير الإعلام الإقليمي في بلوشستان جان أشكزئي إن الانفجار «وقع قرب مكتب مرشح محلي» في كيلا سيف الله، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن مصدر في الشرطة الباكستانية مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار قرب مكتب مرشح للانتخابات التشريعية والمحلية التي ستجرى غدا الخميس.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية طلب عدم كشف اسمه لوكالة «فرانس برس»: «12 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون». ووقع الانفجار في منطقة بيشين على مسافة نحو 50 كيلومترا شمال كويتا عاصمة إقليم بلوشستان (جنوب غرب).