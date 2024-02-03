19 قتيلا وتدمير 43 ألف هكتار في حرائق غابات تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 19 شخصا في منتجع فينيا ديل مار السياحي في تشيلي بسبب حرائق تضرب منطقة فالبارايزو (غرب) ومناطق أخرى في وسط البلاد وجنوبها، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية كارولينا توها.

وقالت الوزيرة «هناك 19 قتيلا تم سحب جميع الجثث»، محذرة من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. وأوضحت أنه تم التعرف على هويات 15 من الضحايا، لافتة إلى استمرار اندلاع 92 حريقا أتت على 43 ألف هكتار، بحسب «فرانس برس».

وتتركز الحرائق في منطقتي فينيا ديل مار وفالبارايسو السياحيتين، حيث دَمرت مئات الهكتارات من الغابات وتسببت بعمليات إجلاء قسرية. وأتت الحرائق على 480 هكتارا في فالبارايسو وحدها بحسب هيئة الغابات الوطنية التشيلية.

اجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل

وترجع الحرائق إلى موجة حر صيفية وجفاف يؤثران على الجزء الجنوبي من أميركا الجنوبية بسبب ظاهرة النينيو الجوية، وسط تحذيرات العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الحرارة الشديدة والحرائق.

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وبينما تواجه تشيلي وكولومبيا ارتفاعا في درجات الحرارة، تهدد موجة الحر باجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل في الأيام المقبلة.