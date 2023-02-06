موجة حر شديدة.. 24 وفاة وأكثر من 1100 جريح في حرائق غابات ضخمة بتشيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت حرائق الغابات التي تتواصل في وسط تشيلي، حيث تستعر موجة حر شديدة، عن وفاة 24 شخصاً وإصابة 1182 آخرين، وفق حصيلة جديدة أصدرتها السلطات الأحد.

يشار إلى أن تشيلي تقع في نصف الكرة الجنوبي، حيث يبدأ فصل الصيف من ديسمبر إلى فبراير، والخريف من مارس إلى مايو، والشتاء من يونيو إلى أغسطس، والربيع من سبتمبر إلى نوفمبر.

وأفادت السلطات بأنّ النيران التي أجّجتها رياح معتدلة إلى شديدة ودرجات حرارة زادت عن 40 درجة مئوية، أتت على نحو 270 ألف هكتار ودمّرت 1081 منزلا في خمسة أيام، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال نائب وزير الداخلية مانويل مونسالف، أمس الأحد، إنّ حصيلة القتلى «ارتفعت إلى 24 قتيلاً بعد وفاة شخص نقل إلى المستشفى في أنغول»، الواقعة في منطقة لا أراوكانيا.

وأعلنت الحكومة حالة الكوارث في عدّة مناطق في وسط البلاد.

وتحوّلت هذه المنطقة الزراعية والحرجية إلى مشاهد خراب، فيما شارك الرئيس غبرييل بوريتش الأحد، في مراسم أقيمت لإطفائي متطوّع قضى في مدينة كورونيل في منطقة بيوبيو.

توقيف 10 أشخاص للاشتباه في دورهم في اندلاع الحرائق

كذلك، توجه مرة أخرى الأحد إلى مدينة كونثبثيون الواقعة على بعد 510 كيلومترات جنوب سانتياغو، حيث تفقد المناطق المنكوبة.

وسجلت درجات الحرارة انخفاضا صباح الأحد، ما ساعد 5300 عنصر إطفاء يكافحون الحرائق.

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بحسب الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها، جرى تسجيل 283 حريقاً نشِطاً، بما في ذلك 71 حريقاً خارج نطاق السيطرة.

وقال مونسالف «نشهد تحسّناً طفيفاً في الأحوال الجوية الأحد والاثنين. وهذا يعني أننا لا نشهد درجات حرارة عالية للغاية»، لكنّها قد تصل مرة أخرى إلى نحو 40 درجة مئوية الثلاثاء، مضيفا أن عشرة أشخاص أوقفوا للاشتباه في دورهم في اندلاع بعض الحرائق.