  • Alwasat News
Atwasat

13 قتيلا في مئتي حريق بغابات تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 03:58 مساء
13 قتيلا في مئتي حريق بغابات تشيلي
حريق غابات في وسط تشيلي. (الإنترنت)
alwasat radio

لقي نحو 13 شخصاً مصرعهم الجمعة في أكثر من 200 حريق غابات في وسط تشيلي حيث تستعر موجة حر شديدة، حسبما أفادت السلطات التي أعلنت اثنتين من المناطق المنكوبة في حالة كارثة.

وقال موريسيو تابيا نائب المدير الوطني للجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث، «نعرب عن حزننا على 13 شخصا في المجموع قتلوا»، موضحا أن «11 منهم لقوا مصرعهم في مدينة سانتا خوانا (منطقة بيوبيو)»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن وزير الزراعة التشيلي إستيبان فالينزويلا من جهته أنه «حزين جدا لتحطم مروحية أسفر عن مقتل الطيار وميكانيكي كانا يعملان على مكافحة الحريق» في قطاع غالفارينو في منطقة لا أروكانيا، مشيرا إلى أن الطيار بوليفي والميكانيكي تشيلي.

اعتقال شخصين مرتبطين بالحرائق
وتشمل حصيلة القتلى أربعة مدنيين على الأقل ورجل إطفاء أعلن مقتله من قبل. وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن المدنيين الأربعة قتلوا في منطقة بيوبيو. وأضافت توها أن اثنين من القتلى سقطا عندما اندلعت النيران على طريق كانا يسيران فيه بينما لقي الآخران حتفهما في حادث سيارة على الأرجح أثناء محاولتهما الهرب من الحرائق.

- دراسة أميركية: التغير المناخي ضاعف خسائر الغابات في العالم
-  إخلاء مئات المنازل بسبب حريق في شمال غرب الولايات المتحدة

من جهته، صرح الرئيس التشيلي غابرييل بوريك في تغريدة على تويتر أنه علق  إجازته، للسفر إلى مدينة كونسبسيون في منطقة بيوبيو ثم إلى مدينة نوبل، حسبما أفاد في تغريدة على تويتر. وذكر مكتب المدعي العام في تشيلي أنه تمّ اعتقال شخصين مرتبطين بالحرائق في منطقة بيوبيو ولا أراوكانيا. 

توفير موارد إضافية لمكافحة حالات الطوارئ
أعلنت الحكومة التشيلية حالة الكارثة في منطقتي نوبلي وبيوبيو لكن حرائق تستعر في لا أروكانيا ومولي أيضا. ويسمح إعلان حالة الكارثة بتوفير موارد إضافية لمكافحة حالات الطوارئ.

وتحدثت السلطات عن سقوط 22 جريحا ثمانية منهم في حالة خطيرة، مشيرة إلى أنّ أكثر من مئتي حريق دمّرت حتى الآن أكثر من أربعين ألف هكتار. كما دمّرت 97 منزلاً بشكل كامل. ولم تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على 56 من بؤر الحرائق الـ204 المستعرة.

وتمّت تعبئة أكثر من 2300 من رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق، تساندهم 75 طائرة. وتأتي هذه الحرائق وسط  موجة حرّ شديدة مع درجات حرارة قريبة من 40 درجة مئوية، ممّا يثير مخاوف لدى السلطات من وقوع كارثة مثل تلك التي حدثت في العام 2017. وفي ذلك العام، تسبّب حريق غابات هائل في مقتل 11 شخصاً، ودمّر أكثر من 1500 منزل، وأتلف 467 ألف هكتار من الأراضي.

 مدينة سانتا خوانا بؤرة مأساة
كما خلال الكارثة السابقة، بدأت الحرائق في المناطق الزراعية والغابات قبل أن تمتد وتهدّد المناطق السكنية. وكانت حركة المرور على أحد الطرق الرئيسية المؤدّية إلى مدينة كونسبسيون الواقعة على بعد 510 كيلومترات جنوب العاصمة سانتياغو، محدودة منذ الخميس بسبب قرب الحريق.

وإحدى بؤر المأساة هي مدينة سانتا خوانا، الواقعة على بعد 52 كم جنوب كونسبسيون. وأشار أحد السكان لإذاعة «كووبيراتيفا» إلى أنّ الحريق بدأ يهدّد المنازل حوالى صباحاً.  وقال «أسأل الله الرحمة. هذا كلّ شيء. ما يحدث في يد الله».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء

«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء
المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية

المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة

في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي

شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تنتقد مدير الوكالة الذرية مجددا بعد تقرير أجهزة الطرد
إيران تنتقد مدير الوكالة الذرية مجددا بعد تقرير أجهزة الطرد
باكستان تطلب وساطة المرشد الأعلى لطالبان في أفغانستان بعد تفجير مسجد بيشاور
باكستان تطلب وساطة المرشد الأعلى لطالبان في أفغانستان بعد تفجير ...
السلطات الأوكرانية تداهم منازل وزير الداخلية السابق وشخصيات عامة في إطار مكافحة الفساد
السلطات الأوكرانية تداهم منازل وزير الداخلية السابق وشخصيات عامة ...
رئيس وزراء أوكرانيا: حادث خطير يتسبب في انقطاع الكهرباء بأوديسا
رئيس وزراء أوكرانيا: حادث خطير يتسبب في انقطاع الكهرباء بأوديسا
ميدفيديف: المزيد من الأسلحة الأميركية يعني «احتراق» أوكرانيا بأكملها
ميدفيديف: المزيد من الأسلحة الأميركية يعني «احتراق» أوكرانيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
الكرملين ينفي قصف القوات الروسية مبنى سكنيا في دنيبرو الأوكرانية
الكرملين ينفي قصف القوات الروسية مبنى سكنيا في دنيبرو ......
المزيد
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز منطقة شرق غينيا الجديدة
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز منطقة شرق غينيا الجديدة...
أوكرانيا وروسيا تتبادلان أسرى حرب وإعادة جثتي متطوعين بريطانيين
أوكرانيا وروسيا تتبادلان أسرى حرب وإعادة جثتي متطوعين ......
13 قتيلا في مئتي حريق بغابات تشيلي
13 قتيلا في مئتي حريق بغابات تشيلي...
ميدفيديف: المزيد من الأسلحة الأميركية يعني «احتراق» أوكرانيا بأكملها
ميدفيديف: المزيد من الأسلحة الأميركية يعني «احتراق» أوكرانيا......
رئيس وزراء أوكرانيا: حادث خطير يتسبب في انقطاع الكهرباء بأوديسا
رئيس وزراء أوكرانيا: حادث خطير يتسبب في انقطاع الكهرباء ......
المزيد