بعد سحب 3000 جندي.. قوة الاتحاد الأفريقي تسحب قواتها من الصومال بنهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال استكمال المرحلة الثانية من انسحابها الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر.

وبعد تعرضها لنكسات كبيرة أمام «المسلحين» المرتبطين بتنظيم القاعدة، طلبت حكومة مقديشو «تعليقا تقنيا» مدته ثلاثة أشهر لعملية سحب الجنود التي كان من المقرر تنفيذها بحلول سبتمبر الماضي، بحسب «فرانس برس».

وقالت قوة حفظ السلام في بيان إن «بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس» ... استكملت المرحلة الثانية من الانسحاب والتي تضمنت خفض عديد القوات بمقدار 3000 جندي». وسلمت «أتميس» سبع قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دوليا وأغلقت قاعدتين أخريين.

الاستعدادات للمرحلة الثالثة

وقال اللفتنانت جنرال سام أوكيدينغ «سنبدأ قريبا الاستعدادات للمرحلة التالية، المرحلة الثالثة، لخفض أعدادنا بمقدار 4000 جندي في يونيو». وبلغ عديد الجنود الذين تم سحبهم في المرحلتين الأولى والثانية 5000 عنصر. ولا يزال 14600 عنصر من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا منتشرين في الصومال.

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وبموجب جدول زمني للأمم المتحدة ستنسحب «أتميس» بشكل كامل من الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بحلول نهاية العام وتسلم المسؤولية لقوات الأمن الصومالية.

«أتميس» محل بعثة الاتحاد الأفريقي

في أبريل 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل «أتميس» محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» التي شُكّلت عام 2007. ومُنحت «أتميس» تفويضا معززا لمحاربة حركة الشباب «المتطرفة».

وطُردت حركة الشباب من البلدات والمدن الرئيسية في الصومال خلال الفترة بين 2011 و2012 لكنها لا تزال تنتشر في مساحات واسعة من المناطق الريفية. وتواصل الحركة شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية بما فيها العاصمة رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الأفريقي.