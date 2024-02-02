عقوبات أميركية جديدة تستهدف برامج تصنيع السلاح الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات تستهدف برنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران وكذلك مسؤولين بدعوى تورطهم في اختراق بنية تحتية أميركية في ظل سعي واشنطن لزيادة الضغط على طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها فرضت عقوبات على أربع شركات يقع مقرها في إيران وهونج كونج بسبب توفيرها مواد وأدوات تكنولوجية لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران، فضلا عن شركة يقع مقرها في هونج كونج بسبب بيعها سلعا أولية إيرانية لكيانات صينية، وفق وكالة «رويترز».

عقوبات أميركية على 6 مسؤولين إيرانيين

وذكرت الوزارة أنها فرضت أيضًا عقوبات على ستة مسؤولين في القيادة الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني بسبب أنشطة قالت إنها «ضارة استهدفت بنى تحتية حيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى».

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وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على الكيانات الأربعة التي يوجد مقرها في إيران وهونج كونج لقيامها بعمليات شراء لصالح شركة «بیشتازان کافوش كوستار بُشرى» الإيرانية والعضو المنتدب بالشركة حامد دهقان المشاركين في دعم الكيانات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري.

أما الشركات الثلاث في هونج كونج التي اتهمتها وزارة الخزانة بأنها جزء من شبكة المشتريات لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران فهي «إف.واي إنترناشيونال تريدنج» و«دولنج تكنولوجي إتش.كيه ليمتد» و«أدفانتدج تريدنج ليمتد».

رد أميركي على هجمات وكلاء إيران

وتمثل العقوبات التي أُعلن عنها في بيانات منفصلة أحدث خطوات واشنطن لمعاقبة طهران بعدما هاجم وكلاء لها في العراق ولبنان وسورية واليمن وقطاع غزة أهدافا أميركية وإسرائيلية.

وحملت الولايات المتحدة «متطرفين» مدعومين من إيران مسؤولية هجوم استهدف قاعدة أميركية في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40، وتعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بالرد على الهجوم. والهجوم كان الأول الذي يسقط فيه قتلى من الجنود الأميركيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.