فصيل «النجباء» العراقي يتوعد بمواصلة الهجمات ضد الجنود الأميركيين

القاهرة - بوابة الوسط

توعدت حركة النجباء، أحد الفصائل العراقية البارزة الموالية لإيران، الجمعة بمواصلة الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، رغم تهديدات واشنطن بالرد على مقتل ثلاثة من جنودها في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن.

وأعلنت الحركة التي يتزعمها أكرم الكعبي، وتمثل أحد الفصائل الرئيسية في «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان أن «أي أستهداف (اميركي) سيواجه برد يناسبه»، مؤكدة «لن نتوقف حتى تحقيق أمرين، هما إيقاف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأمريكي من العراق»، بحسب قناة «الميادين» اللبنانية.

فيما قال الكعبي، إن ما يصدر عن «ماكينة الحرب النفسية» الأميركية «لن تهز لنا شعرة ولن تثنينا»، مضيفا أن «قرارنا عراقي ولن نتوقف حتى تحقيق أمرين هما إيقاف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأميركي من العراق».