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بايدن: عنف المتطرفين من المستوطنين الإسرائيليين بلغ مستويات لا تحتمل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 07:58 مساء
بايدن: عنف المتطرفين من المستوطنين الإسرائيليين بلغ مستويات لا تحتمل
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في مرسوم أعلن فيه فرض عقوبات، اليوم الخميس، أن العنف في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما ذلك الصادر عن مستوطنين إسرائيليين متطرفين بلغ «مستويات لا تحتمل» وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف بايدن أن «الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين (..) وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديد خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط».

- عقوبات أميركية على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن اليوم الخميس يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو «أعمال إرهابية» أو «يقوضون السلام والاستقرار والأمن» في الضفة الغربية المحتلة.

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