عقوبات أميركية على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن اليوم الخميس يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو «أعمال إرهابية» أو «يقوضون السلام والاستقرار والأمن» في الضفة الغربية المحتلة وفق وكالة «فرانس برس».

وأشار تقرير لوكالة «رويترز» أن بايدن، وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين، حذر مرارا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ السابع من أكتوبر.

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إجراءات أميركية ضد مستوطنين متورطين في أعمال العنف

وفي ديسمبر، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها «إسرائيل».

وكانت صحيفة بوليتيكو هي أول من نشر تقريرا عن الأمر التنفيذي في وقت سابق يوم الخميس نقلا عن وثائق ومسؤول أمريكي ومساعد في الكونجرس. وذكرت أنه من المتوقع أن يتضمن الأمر فرض عقوبات على المستوطنين.