باكستان وإيران تتفقان على تعزيز الحوار بعد ضربات متبادلة عبر الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

تعهدت باكستان وإيران الإثنين تعزيز الحوار بينهما وتبادل ضباط ارتباط في وقت تسعى الدولتان لخفض التوتر بعد ضربات متبادلة عبر الحدود أثارت تشنجا في العلاقات الدبلوماسية.

وأثارت الغارات المتبادلة التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة بلوشستان الحدودية التي يسهل اختراقها، المقسمة بين البلدين، توترا إقليميا أشعلته أصلا الحرب بين «إسرائيل» و«حماس».

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الإثنين خلال زيارة إلى إسلام آباد أنه لا يمكن وصف الأعمال العدائية بأنها «أزمة» لأن العلاقات كانت قوية دائما بين البلدين. وأضاف «كان من الطبيعي أن نتمكن من تجاوز ما حصل». وتابع «من خلال التعاون المشترك بين إسلام آباد وطهران لن نسمح للإرهاب بتهديد العلاقات بين بلدينا».

من جهته أعلن وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني أن الجانبين اتفقا على تعزيز الحوار على الأصعدة كافة وسيعملان على تسريع وتيرة خطة لنشر ضباط اتصال في كلا البلدين. وقال «تمكنا من إعادة الوضع إلى طبيعته في وقت قصير للغاية».

«استهداف مسلحين»

نفذت طهران ضربات ضد جماعة مناهضة لإيران في باكستان في 16 يناير، في الأسبوع نفسه الذي استهدف فيه الجيش الإيراني العراق وسورية. وبعد يومين ردت باكستان بالمثل من خلال شن غارة قبل الفجر على «مستهدفة مسلحين» في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية، وهي من المناطق القليلة ذات الأغلبية السنية في إيران حيث الغالبية الشيعية.

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وشهدت اضطرابات مستمرة مع عصابات تهريب المخدرات عبر الحدود والمتمردين من أقلية البلوش فضلاً عن المسلحين. وأثارت أولى الضربات الإيرانية التي قالت باكستان إنها قتلت طفلين على الأقل توترا شديدا من قبل باكستان التي استدعت سفيرها من طهران ومنعت المبعوث الإيراني من العودة إلى منصبه.

كما استدعت طهران القائم بالأعمال في إسلام آباد بسبب الضربات الباكستانية التي أسفرت عن سقوط تسعة قتلى على الأقل. لكن البلدين أعلنا الأسبوع الماضي أنهما قررا وقف التصعيد والسماح للسفيرين بالعودة إلى منصبيهما.

إيران وباكستان تتبادلان الضربات الجوية

وقتل مسلحون السبت تسعة أشخاص في سيستان بلوشستان وقال سفير إسلام آباد إنهم باكستانيون. وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها. وأثار تبادل إيران وباكستان الضربات الجوية في وقت سابق قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين دعيا إلى ضبط النفس، بينما عرضت الصين وساطتها.

لكن وزيري الخارجية أكدا الإثنين أن العلاقات المتينة القديمة واحترام كل بلد حدود البلد الآخر كفل التوصل إلى تسوية سريعة. وقال جيلاني إن العلاقات الطيبة بين باكستان وإسلام آباد هي «مصدر مهم للاستقرار في المنطقة برمتها».

وقال إن الجانبين اتفقا على تسريع تنمية الأسواق الحدودية على طول الحدود لتشجيع المبادلات التجارية والتبادل الثقافي. كما سيعمد البلدان إلى إنشاء «آلية تشاورية» جديدة على المستوى الوزاري وعقد اجتماعات دورية في العاصمتين. وأضاف «طغى على مباحثاتنا تقارب في وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك».