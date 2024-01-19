في مكالمة هاتفية: باكستان وإيران تتفقان على «التهدئة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت باكستان، اليوم الجمعة، اتفاقها مع إيران على «تهدئة» التوترات، بعد قصف متبادل على أهداف في أراضي البلدين هذا الأسبوع.

واتفق وزيرا خارجية البلدين خلال اتصال هاتفي على «ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل والتنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب وجوانب أخرى ذات اهتمام مشترك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة على لسان الناطق باسمه عن «قلق بالغ حيال تبادل الضربات العسكرية أخيرًا بين إيران وباكستان» على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال الناطق ستيفان دوجاريك في بيان إن أنطونيو غوتيريس «يحض البلدين على التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تصعيد جديد للتوترات»، داعيا إياهما الى تسوية خلافاتهما من طريق «الحوار والتعاون».

ماذا حدث بين إيران وباكستان؟

وأمس الخميس، أعلنت باكستان تنفيذ ضربات ضد «ملاذات إرهابية» في إيران، بعدما شنت طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانيّة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجيّة الباكستانية في بيان، إن «باكستان نفذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكريّة منسقة جدا ودقيقة ضد ملاذات إرهابية في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية»، مضيفة أن «عددا من الإرهابيين قتلوا»، وأضافت: «اتُّخذ التحرك هذا الصباح في ضوء معلومات استخباراتية موثوقة عن أنشطة إرهابية وشيكة واسعة النطاق».

ويأتي الهجوم بعدما أكدت إيران تنفيذ ضربات ضد «أهداف إرهابية» في وقت متأخر الثلاثاء في باكستان، في هجوم أعلنت إسلام أباد أنه أودى بحياة طفلين.

وأفادت الخارجية أن باكستان «تحترم بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وتابعت أن «الهدف الوحيد من تحرك اليوم كان السعي للمحافظة على أمن باكستان ومصلحتها الوطنية التي تعد بالغة الأهمية ولا يمكن المساس بها».