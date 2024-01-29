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«البيت الأبيض»: واشنطن ستردّ بالطريقة الملائمة على الهجوم بمسيّرة ضد قوات أميركية في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 03:36 مساء
«البيت الأبيض»: واشنطن ستردّ بالطريقة الملائمة على الهجوم بمسيّرة ضد قوات أميركية في الأردن
الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي. (أ ب)
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أكّد ناطق باسم البيت الأبيض، الإثنين، أن الولايات المتحدة تعمل على الردّ «بالطريقة الملائمة» على الهجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين، وذلك بعدما اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن الرئيس بايدن «سيرّد» على هجوم الأحد «بالطريقة الملائمة»، مضيفًا «لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعًا أوسع في الشرق الأوسط»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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