ضربة صاروخية روسية تقتل شخصين وتصيب ثمانية آخرون في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت ضربة روسية عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية بجروح في قرية غيرنيك بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، الأربعاء، وفق ما أعلنت سلطات المنطقة.

وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين: «قتل شخصان على الأقل وأصيب ثمانية بجروح جراء هجوم صاروخي على غيرنيك. هاجم الروس البلدة اليوم نحو الساعة 16.00 (14.00 ت غ)، مستهدفين منطقة سكنية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

في سياق آخر، اتّهمت روسيا أوكرانيا بإسقاط طائرة عسكرية تابعة لها في منطقة حدودية بين البلدين، في حادثة أسفرت عن مقتل كل الركاب، ومن بينهم 65 أسير حرب أوكرانيا كانت موسكو تنقلهم بهدف تبادلهم وفق قولها.

تسليم الأسرى جوا أو عبر سكك الحديد والطرقات

ولم تعلّق السلطات الأوكرانية على الفور، لكن الاستخبارات الأوكرانية قالت، الأربعاء، إنها لا تملك «معلومات موثوقة أو شاملة عن هويات أو أعداد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة». وأوضحت في بيان: «كان من المفترض أن تجري عملية تبادل للسجناء الأربعاء». لكن موسكو لم تبلغها بأي خطط لنقل أي جنود أسرى في منطقة بيلغورود، حيث أُسقطت الطائرة. وأضافت: «لم يجر إبلاغ أوكرانيا بعدد المركبات أو الطرق التي ستسلكها أو سبل تسليم السجناء».

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كما أوضحت: «من المعروف أنه يجري تسليم الأسرى جوا أو عبر سكك الحديد والطرقات. قد يشير ذلك إلى أفعال متعمّدة من روسيا هدفها تعريض حياة وسلامة الأسرى للخطر». وفي وقت سابق الأربعاء، قالت عدة وسائل إعلام روسية إن الحادثة حصلت بالقرب من بلدة يابلونوفو على بُعد 45 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا.

الدفاع الروسية تتهم النظام الأوكراني

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: «عند الساعة 11.15 (8.15 بتوقيت غرينيتش)، ارتكب النظام الأوكراني هذا العمل الإرهابي، مُسقطا طائرة نقل عسكرية روسية كانت في رحلة من مطار تشكالوفسكي الصغير (بالقرب من موسكو) في بيلغورود، لنقل عسكريين أوكرانيين بهدف تبادلهم».

وبحسب الوزارة الروسية، كان الجيش الأوكراني «على دراية تامة» بأن الروس ينقلون أسرى حرب بالطائرة من بيلغورود إلى نقطة تلاقي عند الحدود. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الأوكرانيين أطلقوا من منطقة خاركيف (شمال شرق أوكرانيا) «صاروخين» من «منظومة دفاع جوّية»، لإسقاط طائرة النقل العسكرية من طراز «آي إل-76»، و«اتهام روسيا» لاحقا بارتكاب هذا العمل.

وقد قضى كلّ ركاب الطائرة، وهم 65 أسير حرب وطاقم من ستة أفراد وثلاثة عسكريين روس، وفق ما أعلنت الوزارة.