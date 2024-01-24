واشنطن تعلن تفاصيل ضرباتها في العراق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، أن القوات الأميركية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وذلك ردًا على هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في كل من العراق وسورية.

وقال أوستن في بيان إن «القوات العسكرية الأميركية شنت ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق».

وأضاف أن «هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة هجمات تصعيدية شنتها جماعات ترعاها إيران» ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في العراق وسوريا.

- قتيلان جراء غارات أميركية استهدفت فصائل موالية لإيران في العراق

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني وقيادي في الحشد الشعبي، تأكيدها سقوط قتيلان على الأقل في غارات جوية استهدفت مواقع لفصائل مسلحة بالعراق.

وقال المصدران إن الضربات استهدفت مواقع لكتائب حزب الله - أحد فصائل الحشد الشعبي - في منطقتي جرف الصخر، الواقعة على بُعد حوالي 60 كلم جنوب بغداد، والقائم الواقعة على الحدود مع سوريا، وسقط قتيلان على الأقل.