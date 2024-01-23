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كيف ردت «فلاي بغداد» على قرار العقوبات الأميركية؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 01:03 مساء
كيف ردت «فلاي بغداد» على قرار العقوبات الأميركية؟
وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة في 17 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
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نددت شركة «فلاي بغداد» العراقية للطيران بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليها، وعدتها «غير مبنية على أية أدلة مادية» واعتمدت على «معلومات مضللة».

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس الإثنين شركة «فلاي بغداد» المنخفضة الكلفة ورئيسها التنفيذي بشير عبدالكاظم علوان الشيباني بـ«تقديم مساعدة» لفيلق القدس، الجناح المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك «جماعات وكيلة عنه في العراق وسورية ولبنان»، وفق وكالة «فرانس برس».

«فلاي بغداد»: قرار بغداد يستند إلى معلومات مضللة
بدورها، ردت الشركة عبر بيان صحفي في ساعة متأخرة مساء الإثنين قائلة إن قرار واشنطن «يستند إلى معلومات مضللة وخاطئة». وأضاف أن «فلاي بغداد تستنكر هذا القرار كونه غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية».

- واشنطن تدرج شركة «فلاي بغداد» ومديرها التنفيذي على لائحة العقوبات

وطالبت الشركة وزارة الخزانة الأميركية بـ«أي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو إدارتها». وأشارت إلى أنها «عملت لسنوات تحت الأشراف المباشر للحكومة العراقية ممثلة بسلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل».

وأكدت الشركة التي تؤمن رحلات إلى بيروت ودمشق وحلب ودبي بالإضافة إلى طهران وبومباي وإسطنبول أن رحلاتها «مستمرة بشكل طبيعي ولم تتوقف لأي سبب كان». فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مساء الإثنين مقاطع فيديو لم تتحقق وكالة فرانس برس من صحتها تظهر مسافرين في مطار بغداد غاضبين أثر إلغاء رحلاتهم.

واتهمت وزارة الخزانة في بيانها كتائب حزب الله «باستخدام رحلات فلاي بغداد في عدة مناسبات لنقل أكياس من العملة والأسلحة الأميركية الصنع من العراق إلى لبنان».

في الوقت ذاته، فرضت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين عقوبات جديدة على «ثلاثة قادة ومؤيدين» لكتائب حزب الله العراقية المسلحة الموالية لإيران. وتشمل هذه العقوبات الاقتصادية تجميد الأصول في الولايات المتحدة للشركات والكيانات التي تمتلكها هناك، كليًا أو جزئيًا، كما يُحظر عليها القيام بمبادلات تجارية من وإلى البلاد.

وتتزامن هذه العقوبات مع استمرار التوتر جراء تداعيات الحرب في غزة بين إسرائيل، حليفة واشنطن، وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران. ومنذ منتصف أكتوبر، استهدف أكثر من 140 هجوما جنودا أميركيين ومن التحالف الدولي المناهض للمسلحين في العراق وسوريا، وأعلنت الجماعات المسلحة الموالية لإيران مسؤوليتها عن أغلب تلك الهجمات.

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