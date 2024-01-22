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واشنطن تدرج شركة «فلاي بغداد» ومديرها التنفيذي على لائحة العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 06:59 مساء
واشنطن تدرج شركة «فلاي بغداد» ومديرها التنفيذي على لائحة العقوبات
شركة الطيران العراقية «فلاي بغداد». (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على شركة الطيران العراقية «فلاي بغداد» ومديرها التنفيذي لاتهامهما بتقديم المساعدة للحرس الثوري الإيراني. 

وتتهم واشنطن شركة الطيران ومديرها التنفيذي بشير عبدالكاظم علوان الشباني «بتقديم المساعدة» لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري، وكذلك «لمجموعاته الوكيلة في العراق وسورية ولبنان»، وفق الوزارة. 

العقوبات تشمل «ثلاثة من قادة وأنصار فيلق القدس»
وتشمل العقوبات كذلك «ثلاثة من قادة وأنصار إحدى الميليشيات الرئيسية لفيلق القدس في العراق»، وهي كتائب حزب الله، بالإضافة إلى شركة «تقوم بنقل وتبييض الأموال» لصالح هذه الميليشيا، حسبما أضافت الوزارة الأميركية في بيان. 

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وأشار البيان إلى «التهديد المستمر الذي يشكله فيلق القدس وشبكته على الأميركيين والمنطقة»، من خلال «سلسلة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات في تصعيد حاد ضد الأميركيين في العراق وسورية»، منذ هجوم حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر.

تجميد أصول الشركة والكيانات المملوكة لها
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله «سعت إيران ووكلاؤها إلى استغلال الاقتصادات الإقليمية واستخدام شركات تبدو مشروعة لتمويل هجماتهم وتسهيلها». 

وتتضمن العقوبات الاقتصادية تجميد أصول الشركة والكيانات المملوكة لها كليًا أو جزئيًا في الولايات المتحدة، كما يحظر عليها القيام بمبادلات تجارية من وإلى البلاد.

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