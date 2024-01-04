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العراق يحمّل التحالف الدولي مسؤولية الهجوم على جهة أمنية عراقية ويعتبرها «اعتداء»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 05:41 مساء
العراق يحمّل التحالف الدولي مسؤولية الهجوم على جهة أمنية عراقية ويعتبرها «اعتداء»
مسيرة مجهولة تقتل قياديين في حركة النجباء شرقي بغداد. (الإنترنت)
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حمّل العراق في بيان قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الذي تقوده واشنطن، المسؤولية عن «هجوم غير مبرر على جهة أمنية عراقية» طال اليوم الخميس مقراً للحشد الشعبي في بغداد وأسفر عن مقتل عنصرين بينهما قيادي في فصيل موال لإيران. 

وقال بيان صادر عن يحيى رسول المتحدّث باسم رئيس الوزراء إن «القوات المسلحة العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية»، معتبراً أن «هذا الاستهداف تصعيد خطير واعتداء على العراق» ومن شأنه أن «يقوّض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي» ، بحسب «فرانس برس».

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