وزارة الدفاع العراقية: سنصل إلى المتورطين في قصف مطار أربيل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبدالله، أن الحكومة العراقية تواصل عملها المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد، وتثبيت أركان الدولة، والعمل على تطوير إمكانات وقدرات القوات العراقية.

وقال يحيى رسول عبدالله في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الفضائية العراقية مساء اليوم الإثنين إن القوات الأمنية العراقية سوف تصل إلى المتورطين في قصف محيط مطار أربيل المدنى، مشيرا إلى أن هناك جماعات خارجة عن القانون تحاول الاعتداء على القواعد العراقية التي يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي من خلال إرسال طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدنى، بحسب «أ ش أ».

تعطل مطار أربيل

وأضاف أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية، موضحا أن هذه الأعمال الإجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية، معربا عن إدانته لهذا العمل الإرهابي.

وأكد أن القوات الأمنية العراقية المدعومة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم.