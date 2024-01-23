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ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق التربة في الصين إلى 20

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 10:19 صباحا
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق التربة في الصين إلى 20
عناصر في الجيش الصيني يبحثون عن مفقودين بعد انزلاق التربة في مقاطعة يونان، 22 يناير 2024. (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة القتلى جراء انزلاق للتربة في مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين إلى 20 شخصا، وفق ما أعلنت شبكة البث الرسمية «سي سي تي في» الثلاثاء، فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ في الموقع.

وقالت «سي سي تي في»، «حتى الساعة 14,50 (06,50 ت غ) في 23 يناير.. عُثر على 20 شخصا في الموقع لم تظهر علامات الحياة على أي منهم»، مضيفة أن 24 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بحسب وكالة «فرانس برس».

دفن 18 منزلا تحت التربة عندما وقع الانزلاق الأرضي في مقاطعة يونان صباح الاثنين، فيما عملت فرق الإنقاذ على إجلاء أكثر من 200 شخص.

عناصر الإنقاذ «يسابقون الزمن»
وأكد تقرير «سي سي تي في» بأن 24 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن عناصر الإنقاذ «يسابقون الزمن» للعثور على المفقودين بعد ليلة شهدت درجات حرارة تحت الصفر.

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وجرى نشر 200 عنصر إنقاذ في الموقع، إضافة إلى عشرات عربات الإطفاء وغير ذلك من المعدات.     

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