  • Alwasat News
Atwasat

زلزال بقوة 7 درجات يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 10:40 مساء
زلزال بقوة 7 درجات يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في موقع انهيار أرضي سابق بسيشوان الصينية. (الإنترنت)
WTV_Frequency

وقع زلزال بقوة سبع درجات الإثنين على طول الحدود بين الصين وقرغيزستان، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وسجل وقوع الزلزال بعيد الساعة 2.00 بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ الإثنين) على عمق 27 كيلومترا، بحسب المعهد الأميركي، وتحديدا في منطقة شينغيانغ الصينية على بعد نحو 140 كلم غرب مدينة أكسو.

وكان عمق الزلزال ضحلًا جدًا، إذ بلغ 27 كيلومترًا (17 ميلًا) وشعر به سكان منطقة على نطاق واسع، كما تسبب العمق الضحل للزلزال في الشعور به بقوة أكبر بالقرب من مركز الزلزال مقارنة بزلزال أعمق بنفس الحجم، وفقًا لموقع «Volcano Discovery».

وفي 19 ديسمبر الماضي لقي 86 شخصاً على الأقل مصرعهم في زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غرب الصين، وأسفر  الزلزال أيضاً عن أضرار مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع عديد السكان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أن أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.

انزلاق أرضي في مقاطعة يونان 
وأدى انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين  في وقت سابق اليوم إلى طمر 47 شخصا تحت التراب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. ووقع الانزلاق عند الساعة 5.51 صباحا (21.51 ت غ الأحد) في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة «سي سي تي في» الرسمية.  

-  ثمانية قتلى على الأقل جراء الزلزال في شمال غرب الصين
-  ارتفاع حصيلة زلزال بشمال غرب الصين إلى 86 قتيلاً على الأقل

وأضافت القناة أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة. وذكر التلفزيون أن رجال الإطفاء تحركوا بين أنقاض المنازل المنهارة للبحث عن ناجين وسط تساقط خفيف للثلوج صباح الإثنين.

وذكر التقرير أن الصين أرسلت ما يقرب من 1000 عامل إنقاذ إلى مكان الحادث، إلى جانب ما يقرب من 200 سيارة إنقاذ، حسبما ذكرت «رويترز». وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين أنقاض بناء منهار وسط جبال شاهقة تغطيها بالثلوج. وجرى إجلاء أكثر من 500 شخص، ولم يتضح بعد سبب الانهيار الأرضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»
تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)

تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)
أهالي أسرى الاحتلال لأعضاء الكنيست: «لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا»

أهالي أسرى الاحتلال لأعضاء الكنيست: «لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا»
شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة
«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم أفريقيا

«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم ...
«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية

«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة ...
أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر

أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر
«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
بالفيديو: الشاي الأخضر للعناية بالشعر الجاف

بالفيديو: الشاي الأخضر للعناية بالشعر الجاف
انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟

انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟
محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب

ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار

روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة الكروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة...
«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)

«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلينكن يستكشف غرب أفريقيا في ظل تدهور الأمن في الساحل
بلينكن يستكشف غرب أفريقيا في ظل تدهور الأمن في الساحل
المنظمة الدولية للهجرة تطلق نداء لجمع 7,9 مليار دولار في 2024
المنظمة الدولية للهجرة تطلق نداء لجمع 7,9 مليار دولار في 2024
المنظمة الدولية للهجرة تدعو لجمع 7.9 مليار دولار في 2024
المنظمة الدولية للهجرة تدعو لجمع 7.9 مليار دولار في 2024
البحرية الأميركية تعلن وفاة 2 من أفرادها فقدا في خليج عدن
البحرية الأميركية تعلن وفاة 2 من أفرادها فقدا في خليج عدن
تشييع عسكريين إيرانيين قتلوا في سورية بضربة إسرائيلية في طهران
تشييع عسكريين إيرانيين قتلوا في سورية بضربة إسرائيلية في طهران
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته...
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ......
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)...
المزيد
«إسرائيل» تعلن مقتل 200 من جنودها منذ بدء الاجتياح البري في غزة
«إسرائيل» تعلن مقتل 200 من جنودها منذ بدء الاجتياح البري في ......
زلزال بقوة 7 درجات يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان
زلزال بقوة 7 درجات يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان...
البرلمان التركي يصوِّت الثلاثاء على انضمام السويد لحلف «الناتو»
البرلمان التركي يصوِّت الثلاثاء على انضمام السويد لحلف ......
تشييع عسكريين إيرانيين قتلوا في سورية بضربة إسرائيلية في طهران
تشييع عسكريين إيرانيين قتلوا في سورية بضربة إسرائيلية في ......
البحرية الأميركية تعلن وفاة 2 من أفرادها فقدا في خليج عدن
البحرية الأميركية تعلن وفاة 2 من أفرادها فقدا في خليج عدن...
المزيد