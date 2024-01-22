زلزال بقوة 7 درجات يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان

القاهرة - بوابة الوسط

وقع زلزال بقوة سبع درجات الإثنين على طول الحدود بين الصين وقرغيزستان، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وسجل وقوع الزلزال بعيد الساعة 2.00 بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ الإثنين) على عمق 27 كيلومترا، بحسب المعهد الأميركي، وتحديدا في منطقة شينغيانغ الصينية على بعد نحو 140 كلم غرب مدينة أكسو.

وكان عمق الزلزال ضحلًا جدًا، إذ بلغ 27 كيلومترًا (17 ميلًا) وشعر به سكان منطقة على نطاق واسع، كما تسبب العمق الضحل للزلزال في الشعور به بقوة أكبر بالقرب من مركز الزلزال مقارنة بزلزال أعمق بنفس الحجم، وفقًا لموقع «Volcano Discovery».

وفي 19 ديسمبر الماضي لقي 86 شخصاً على الأقل مصرعهم في زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غرب الصين، وأسفر الزلزال أيضاً عن أضرار مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع عديد السكان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أن أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.

انزلاق أرضي في مقاطعة يونان

وأدى انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين في وقت سابق اليوم إلى طمر 47 شخصا تحت التراب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. ووقع الانزلاق عند الساعة 5.51 صباحا (21.51 ت غ الأحد) في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة «سي سي تي في» الرسمية.

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وأضافت القناة أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة. وذكر التلفزيون أن رجال الإطفاء تحركوا بين أنقاض المنازل المنهارة للبحث عن ناجين وسط تساقط خفيف للثلوج صباح الإثنين.

وذكر التقرير أن الصين أرسلت ما يقرب من 1000 عامل إنقاذ إلى مكان الحادث، إلى جانب ما يقرب من 200 سيارة إنقاذ، حسبما ذكرت «رويترز». وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين أنقاض بناء منهار وسط جبال شاهقة تغطيها بالثلوج. وجرى إجلاء أكثر من 500 شخص، ولم يتضح بعد سبب الانهيار الأرضي.