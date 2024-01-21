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«البنتاغون»: هجوم على قاعدة تؤوي جنودا أميركيين في العراق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 01:00 صباحا
«البنتاغون»: هجوم على قاعدة تؤوي جنودا أميركيين في العراق
قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق. (أ ف ب)
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أعلن البنتاغون أن «مسلحين مدعومين من إيران» أطلقوا، عصر السبت، صواريخ بالستية وصواريخ على قاعدة عراقية تؤوي جنوداً أميركيين، مما أسفر عن «إصابة عسكري عراقي» بجروح و«احتمال إصابة عدد من العسكريين الأميركيين بارتجاج دماغي».

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم»، في بيان، إنه «قرابة الساعة 18,30 (بتوقيت بغداد) في 20 يناير، أطلق مسلحون مدعومون من إيران عددًا من الصواريخ البالستية والصواريخ على غرب العراق مستهدفة قاعدة عين الأسد الجوية... عدد من العناصر الأميركيين يخضعون لفحص لتبيان ما إذا كانوا أصيبوا بارتجاج دماغي. أصيب جندي عراقي واحد على الأقل بجروح».

- «الحرس الثوري»: ارتفاع حصيلة قتلى القصف بسورية إلى خمسة عسكريين إيرانيين

وفي وقت سابق اليوم، شنت «إسرائيل» غارة في العاصمة السورية دمشق قتلت مسؤولًا في استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبه وعنصرين آخرين في دمشق. وتوعدن إيران بالانتقام «في الزمان والمكان المناسبَين».

ودان الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان «بشدّة العمل الإجرامي الذي نفذه الكيان الصهيوني» والذي يُعدّ «محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط دعم أميركي واضح، فيما تردُّ جماعات مرتبطة بإيران في لبنان واليمن بهجمات محدودة في محاولة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. 

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