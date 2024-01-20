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«الحرس الثوري»: ارتفاع حصيلة قتلى القصف بسورية إلى خمسة عسكريين إيرانيين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 06:32 مساء
«الحرس الثوري»: ارتفاع حصيلة قتلى القصف بسورية إلى خمسة عسكريين إيرانيين
غارة إسرائيلية على سورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن «الحرس الثوري» الإيراني السبت ارتفاع عدد عناصره الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية في العاصمة السورية دمشق إلى خمسة. 

وقال الحرس في بيان نقلته وكالة «مهر» إن «أحد المصابين في غارة النظام الصهيوني» مات متأثرا بجروحه، وفق «فرانس برس».

واتهمت إيران إسرائيل السبت بتنفيذ الضربة التي قتلت مسؤولًا في استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبه وعنصرين آخرين في دمشق، متوعدة بالانتقام «في الزمان والمكان المناسبَين». ودان الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان «بشدّة العمل الإجرامي الذي نفذه الكيان الصهيوني» والذي يُعدّ «محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة».

مقتل 4 مستشارين عسكريين بالحرس الثوري بغارة إسرائيلية
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم السبت، مقتل 4 من مستشاريه العسكريين بغارة إسرائيلية على حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، في حين أفاد إعلام إيراني بمقتل مسؤول استخبارات ساحة سورية بفيلق القدس ونائبه في الغارة الإسرائيلية تلك.

-  مصدر لـ«رويترز»: مقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية على دمشق
-  مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين اثنين بضربة إسرائيلية في دمشق

وبينما قالت وكالة «مهر» الإيرانية إن الغارة الإسرائيلية بدمشق أسفرت عن مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري، قالت وسائل إعلام سورية إن 4 قتلوا في الغارة.

من جانبها، قالت وكالة «رويترز» إن 4 من الحرس الثوري الإيراني بينهم رئيس وحدة المعلومات قُتلوا في الغارة الإسرائيلية، ونقلت الوكالة عن مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسورية قوله إن الهجوم الذي استخدمت فيه «صواريخ محددة الهدف بدقة»، أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.

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