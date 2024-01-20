مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين اثنين بضربة إسرائيلية في دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن مستشارين عسكريين إيرانيين بارزين قتلا بالضربة الإسرائيلية على دمشق صباح اليوم، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأوضحت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن المستشارين الإيرانيين الرفيعين المستوى استُشهدا بالهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم في حي المزة بدمشق، بينما أورد تلفزيون «برس تي في» الخبر في عناوينه.

وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى سكني في دمشق خلّف خمسة قتلى. فيما أكد مصدر في «التحالف الإقليمي المؤيد لسورية» مقتل عضو بارز في الحرس الثوري الإيراني بالغارة الجوية الإسرائيلية، وفق وكالة «رويترز».

- مصدر لـ«رويترز»: مقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية على دمشق