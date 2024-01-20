إيران تطلق بنجاح القمر الصناعي «ثريا» للأبحاث

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام محلية بأن إيران أطلقت بنجاح قمراً صناعياً جديداً للأبحاث، في خطوة تدخل ضمن إطار تطوير أنشطتها الفضائية الجوية، على الرغم من العقوبات الغربية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنّ القمر الصناعي «ثريا» طوّرته منظمة الفضاء الإيرانية، وجري إطلاقه بنجاح، اليوم السبت، بواسطة صاروخ «قائم-100» من قِبل الحرس الثوري، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح وزير الاتصالات، عيسى زارع بور، أن وزن قمر «ثريا» البحثي يبلغ نحو 50 كيلوغراماً، ووُضع في مدار 750 كيلومترا، لتصبح هذه المرة الأولى التي تنجح فيها إيران في وضع قمر صناعي في مدارات أعلى من 500 كيلومتر.

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إيران تطور أنشطتها الفضائية

وتعمل إيران منذ سنوات على تطوير أنشطتها الفضائية الجوية، مؤكدة أنّها سلمية ومتّسقة مع قرار مجلس الأمن الدولي.

بينما تخشى الحكومات الغربية أن تشمل أنظمة الإطلاق لديها تكنولوجيات قابلة للتبديل مع تلك المستخدمة في الصواريخ البالستية القادرة على حمل رأس حربي نووي.

وقد جري تطوير صاروخ «قائم-100» من قِبل الحرس الثوري، الذي أعلن في سبتمبر أنّه وضع قمره الصناعي المخصّص للتصوير «نور-3» في المدار على ارتفاع 450 كيلومتراً فوق الأرض.

وتخضع إيران لعقوبات أميركية منذ انسحاب واشنطن في العام 2018 من الاتفاق النووي الذي كان من المفترض أن يحدّ من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.