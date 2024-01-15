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أوكرانيا: إسقاط طائرتين حربيتين روسيتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 01:03 مساء
أوكرانيا: إسقاط طائرتين حربيتين روسيتين
امرأتان على جسر فوق نهر دنيبرو في كييف مع استمرار الحرب مع روسيا، 14 يناير 2024. (أ ف ب)
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أنها أسقطت طائرتين حربيتين روسيتين فوق بحر آزوف، وهو ما عدته وكالة فرانس برس «ضربة كبيرة لروسيا في منطقة تسيطر عليها».

وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني بعد إعلان تدمير طائرة حربية من طراز «إيه-50» للكشف الراداري البعيد المدى، وطائرة حربية من طراز «إيل-22» تُستخدم أيضاً كمركز مراقبة من الجو «أشكر القوات الجوية على هذه العملية المخططة والمنفذة بشكل مثالي في منطقة بحر آزوف!».

ماذا قال الكرملين؟
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي، أكد المتحدث باسم الكرملين أنه لا يستطيع التعليق، بسبب نقص المعلومات حول هذا الموضوع. وقال ديمتري بيسكوف «ليس لدينا أي معلومات» في هذا الشأن، قبل أن يطلب التوجه إلى وزارة الدفاع الروسية التي تلزم الصمت بشكل عام عن خسائرها منذ بدء الغزو الروسي قبل قرابة السنتين.

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وقالت روسيا مرارا إنها تتمتع بالتفوق الجوي على أوكرانيا، ولكن في الواقع لم يكن الأمر كذلك على الدوام. كذلك، عززت المساعدات العسكرية الغربية الدفاع المضاد للطائرات في أوكرانيا للتصدي للصواريخ والمسيرات الروسية التي تستهدف بشكل شبه يومي المدن الأوكرانية.

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