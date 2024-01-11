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زيلينسكي يحذر من عواقب «تردد» الغرب في توفير مساعدات لكييف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 09:52 صباحا
زيلينسكي يحذر من عواقب «تردد» الغرب في توفير مساعدات لكييف
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى ليتوانيا، الأربعاء، من أن «تردد» الدول الغربية بشأن توفير مساعدات إلى كييف، يشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة عملياته ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني غيتاناس ناوسيدا من فيلنيوس التي بدأ منها أولى محطات جولته المفاجئة في دول البلطيق: «علينا التنبه لخطاب بوتين. هو لن يتوقف. يريد احتلال كامل أراضينا»، وتابع «إن تردد حلفائنا في توفير المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، يتسبب أحيانا في زيادة تجرؤ روسيا وقوتها»، وفق وكالة «فرانس برس».

وصل زيلينسكي إلى فيلنيوس، الأربعاء، في مستهل جولة في دول البلطيق الداعمة لكييف في مواجهة الغزو الروسي، في إطار مساعيه لتعزيز الدعم الغربي المتباطئ لبلاده. وجولة زيلينسكي هي أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ بداية السنة. أما دول البلطيق الثلاث، وكلها جمهوريات سوفياتية سابقة باتت أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فهي من أوثق حلفاء أوكرانيا.

زيلينسكي: بوتين لن يوقف أعمال العسكرية لم تضع أوكرانيا حدا له
وأشار زيلينسكي إلى أن بوتين لن يوقف أعماله العسكرية ما لم تضع أوكرانيا وحلفاؤها حدّاً له، ورأى أن هزيمة أوكرانيا من شأنها تعريض الدول المجاورة الأخرى لروسيا لخطر الغزو. وتابع: «علينا أن نفهم أنّ ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ومولدافيا قد تكون الضحايا التالية في حال لم نصمد».

وأكد أنّ بلاده «تفتقر بشكل كبير» إلى أنظمة الدفاع الغربية المضادة للطائرات، لمواجهة القصف المكثّف الذي يطال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، وقال: «ضربت روسيا خلال الأيام الأخيرة الأراضي الأوكرانية بـ500 قذيفة دمّرنا 70% منها».

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وخلال اجتماع عقد في بروكسل، الأربعاء، أكدت دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» التزامها تعزيز أنظمة الدفاع الأوكرانية، وأضاف في بيان أن الدول «أشارت بوضوح إلى أنها ستواصل توفير مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية كبيرة لأوكرانيا، فيما عرض عدد كبير من الدول الحليفة خططاً ترمي إلى توفير إمدادات إضافية بمليارات اليورو في العام 2024».

ويأتي تصريح الرئيس الأوكراني في وقت لا تزال حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) عالقة في بروكسل بعد أن استخدمت المجر حق النقض «الفيتو»، مع انقسام الكونغرس الأميركي بشأن إرسال مساعدات إضافية.

ليتوانيا: سنرسل لأوكرانيا طائرات مسيرة ومركبات مدرعة
وليتوانيا أكبر داعم لأوكرانيا نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، وفقا لمعهد كييل للاقتصاد العالمي ومقره في ألمانيا. وبيَّن مرصد كييل لتتبع المساعدات في أوكرانيا أن فيلنيوس خصصت دعما حكوميا يصل إلى ما يقرب من 1.4% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأكد الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا أن بلاده ستواصل «مساندة الأوكرانيين الشجعان بمختلف الوسائل، بينها العسكرية والاقتصادية والسياسية»، وأضاف أن ليتوانيا سترسل إلى أوكرانيا في فبراير أنواعا عدة من الأسلحة بينها طائرات مسيرة ومركبات مدرعة من طراز «إم 577».

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني في وقت يتردد حلفاء كييف الآخرون بتقديم مساعدات عسكرية جديدة بعد مرور نحو عامين على الغزو الروسي، فيما تعرضت أوكرانيا لقصف روسي مكثف في الأسابيع الأخيرة وردت بضربات على مدينة بيلغورود الحدودية الروسية.

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